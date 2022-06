“Fue una desprolijidad, no una encerrona”: panel de “Los Tenores” asegura que no le quitaron “el piso” a Guarello

Una lata aclaración entregaron este martes los panelistas del programa de ADN Radio “Los Tenores”, respecto de los pormenores que desencadenaron la renuncia de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor del espacio deportivo, luego de la polémica suscitada tras la entrevista que el periodista realizó la semana pasada al español encargado de las selecciones chilenas, Francis Cagigao.

En palabras del director del espacio radial, Rodrigo Hernández, la salida de Guarello no fue provocada por los integrantes del programa, sino más bien obedeció, tal como lo explicó ayer el propio afectado en Direct TV, a “una desprolijidad” del equipo radial y no a una intencionada “encerrona” o quitada “de piso” al comunicador.

La defensa de “Los Tenores” por renuncia de Guarello

“Como director del área quiero reiterar, en primer término, la máxima autocrítica del error por aceptar aquellos 10 minutos a Cagigao. En lo personal, estuve una semana con licencia, no es una excusa, es una constatación de hechos. Lamentablemente, no vi un segundo mail de Cagigao, donde él pedía estas condiciones, me quedé con un primer correo, donde él solicitaba la presencia de Juan Cristóbal, y anunciaba que iba a precisar varias materias respecto a críticas que había formulado en su momento y en los últimos meses Juan Cristóbal. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que fallaron los canales internos”, abrió sus explicaciones Hernández, quien pidió disculpas públicas por el reconocido “error” del programa.

“Soy el responsable y me disculpo contigo Carlos (Costas, el conductor del espacio) y me disculpo con Juan Cristóbal Guarello en esta tribuna”, aseguró.

Comunicado público de ADN ante la salida de Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor https://t.co/QiKitQVCwN #LosTenores pic.twitter.com/kO5Bixbkxi — Radio ADN (@adnradiochile) June 28, 2022

“Le agradezco a Juan Cristóbal, pero también creo que era lo que correspondía, porque es la verdad absoluta, que anoche él en Direct TV haya dicho que lo de la radio fue una ‘desprolijidad’ y no fue ‘una encerrona’ no fue un acto concertado, porque en ningún momento eso ocurrió”, insistió el director del área deportiva de la emisora, quien expuso que el apoyo a Guarello fue “a todo evento” en la radio, incluso en la polémica por la denuncia hecha respecto de los audios filtrados de VAR en el partido por el ascenso entre Huachipato y Deportes Copiapó.

“Hay 10 ejemplos que yo podría dar, pero me voy a quedar con el último, que es el que más bien puede ejemplificar que Juan Cristóbal tenía en este espacio la libertad absoluta y que tenía todo el respaldo editorial para sus intervenciones (...) resulta que en este momento, Juan Cristóbal y yo, Rodrigo Hernández, estamos juntos en un proceso judicial por la divulgación de los audios de Francisco Gilabert, en esta radio. Tuvimos que ir a declarar, que ir a la Fiscalía de Ñuñoa, hay un proceso judicial abierto, en la justicia ordinaria. Creo sí, que las sanciones al Community Manager, en el mundo del fútbol, en la primera y segunda sala, nos avalan en esta decisión conjunta con Juan Cristóbal, que fue el que trajo los antecedentes, que trajo los audios, está por verse qué va a resolver la justicia ordinaria, pero yo creo que esta es una demostración mega contundente respecto de que acá siempre estuvimos con Juan Cristóbal cada vez que hubo una definición de su parte, desde el punto de vista editorial, algo jugado”, agregó Hernández.

Respecto del audio filtrado de Tudor, en el que se conoció de una conversación del exfutbolista con el directivo de la ANFP, previo a su entrevista con Guarello, el director del programa lamentó no haber podido conciliar las diferencias que en el último tiempo fueron distanciando al periodista del retirado futbolista profesional.

Juan Cristóbal Guarello.

“Lamento profundamente como director del área no haber sido capaz de atacar la distancia que se fue generando en el tiempo entre Juan Cristóbal y Luka, que se fue amplificando, fue creciendo, a un límite insalvable, y que en algún momento tuvo una expresión acá a propósito de un debate del tema Fernando Felicevich y que en este último episodio acabó decantándose en hechos que no deberían haber ocurrido”, dijo.

“Creo que todos tenemos responsabilidades importantes. Todos, sin excepción, y esperemos poder sacar las conclusiones y en un futuro poder mirarnos a la cara y sobre todo asumir los errores, porque acá y lo digo casi a modo de infidencia, los que hemos estado involucrados en este caso, no todos hemos hecho la misma autocrítica. Yo la hago, de manera brutal, feroz, tengo responsabilidad y me encantaría que los otros actores de esta historia también la hicieran”, cerró.