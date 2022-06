Rodrigo Herrera respaldó a Guarello tras su salida de ADN: “El colega del cual más he aprendido”

El periodista deportivo Rodrigo Herrera se pronunció en redes sociales respecto de las polémicas renuncias de su colega, Juan Cristóbal Guarello, y del retirado futbolista, Luka Tudor, a radio ADN, tras la entrevista realizada por el comunicador al director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, Francis Cagigao.

Guarello presentó su renuncia a la emisora luego del episodio protagonizado con Cagigao y posterior a conocerse detalles de un audio de Tudor, en donde el exfutbolista afirmó estar al tanto, con anterioridad, de cómo iba a ser el enfrentamiento entre el funcionario de la ANFP y su, ahora, excompañero en la radio.

El apoyo de Herrera a Juan Cristóbal Guarello

“Yo renuncié a radio ADN en buenos términos, de mutuo acuerdo. Fundamentalmente por un desgaste a lo largo de tantos años trabajando ahí y una serie de polémicas y la última obviamente tuvo que ver”, explicó el periodista en su editorial de la señal Direct TV, plataforma en la cual pidió descartar cualquier tipo de “encerrona” de parte del funcionario de la ANFP.

“No tengo ningún elemento para sostener encerrona y nada, hubo un acto aparte que no tiene que ver con la gente de la radio. Yo no me voy enojado con la radio ni sintiéndome víctima de algo, me cansé, nos cansamos y les pido que no vean fantasmas, cosas donde no las hay (...) simplemente una desprolijidad, problemas (...) yo di el paso al costado y me quedo muy tranquilo con esa decisión”, afirmó el periodista.

Su salida y los detalles del conflicto que se originó de los dichos de Tudor, que terminó con el duro enfrentamiento que protagonizó Guarello con Cagigao, fueron analizados por Herrera, quien en su cuenta oficial de Twitter respaldó el profesionalismo de su colega.

“Hice la práctica en CHV con Juan Cristóbal (Guarello), de reportero uno en el área. Es el colega del cual más he aprendido”, inició su publicación Herrera, quien quiso dejar en claro la probidad del periodista.

“Cuando dejó la calle para ser comentarista, editó su última nota y dio la vuelta olímpica por el departamento de prensa. Lo quiero y respeto. Lamento mucho lo que está pasando”, finalizó.