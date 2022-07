“No podemos ser boludos”: el llamado a la mesura de Diego López en la U

Diego López debutó con festejo en el Campeonato Nacional como entrenador de Universidad de Chile. El cuadro azul derrotó por 2-1 a Unión La Calera en el estadio Santa Laura, por el inicio de la segunda rueda, por lo que el técnico uruguayo sigue sin conocer la derrota en la banca de los estudiantiles (un triunfo y un empate por Copa Chile ante General Velásquez).

A pesar de su buen inicio en el equipo, el charrúa sostuvo que no pueden ser “boludos” y pensar en pelear el título del Campeonato, al estar aún a varios puntos de la cima.

“Nosotros tenemos que ser realistas. Tenemos que ver el equipo donde está. No nos asusta nada, yo divido al equipo grande y me manejo siempre donde estoy. Sé que estoy en un equipo grande”, declaró el DT en conversación con el programa “Hablemos del Bulla”.

La U logró una agónica victoria 2-1 sobre La Calera (Photosport)

Además, añadió que “pelear el campeonato con tantos puntos abajo está difícil, no podemos ser boludos. Tenemos que ser conscientes de la realidad, pero también que estamos en un equipo grande y tenemos que ganar. Tenemos que trabajar para ganar en este equipo. El rival juega, pero nosotros tenemos que trabajar para ganar y esta camiseta te pide eso”.

“Yo siempre lo dije, no me gustaría que nos gane un equipo que corre nada más. No se jugó bien, nos pudieron hacer más goles, pero el equipo nunca aflojó. Después estaría bueno llegar a una copa y nosotros tenemos que apuntar a lo más alto”, agregó.

Sobre los obejtivos inmediatos, López estableció que “tenemos la Copa Chile que apuntamos a lo más alto. Somos conscientes que tenemos que llegar a lo más alto que podamos llegar”.

[ El pesimista diagnóstico de Jaime García: “El jugador chileno está en extinción” ]