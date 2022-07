“Clavito” Godoy y su delicado estado de salud: “Temí que me cortaran la pierna”

Desde enero pasado, el histórico entrenador Hernán “Clavito” Godoy viene enfrentando un complejo presente en cuanto a su estado de salud. Todo comenzó con una herida en su pierna derecha, la que luego derivó en una infección que hasta hoy le sigue generando dificultades.

Y es que tras bañarse en una piscina en Arica, una bacteria atacó su pierna, lo que le generó una rebelde infección en la mencionada herida. Aquella situación derivó en complicaciones en el proceso de cicatrización.

“Lo he pasado mal, cometí el error de ir a un SAPU a tratarme esto y ahí me atendieron médicos que no supieron tratarme. Yo soy diabético, tengo controlada la enfermedad, pero me entró un bicho y olvídate, ha sido sólo sufrimiento”, contó al respecto el propio Godoy, en conversación con La Hora.

[ Con respeto: Jorge Valdivia asegura que es el mejor “10″ en la historia del fútbol chileno ]

Tras varias semanas de dificultades, “Clavito” pudo encontrar solución en la Clínica Dávila, donde lograron que la herida comenzara a cicatrizar. Con elllo, el icónico DT inició un proceso de curaciones marcado por su alto costo.

“Cuando fui lloraba del dolor, estaba complicado el tema, temí que me cortaran la pierna, pero por suerte lograron que la herida comenzara a cicatrizar y ya estoy mucho mejor. Eso sí, tengo que ir tres veces a la semana a diferentes curaciones, no puedo hacer mucho. Sólo agradecer a mi familia que me ayuda en todo esto. Gasto cerca de $100 mil a la semana, más el estacionamiento… sale hato salado”, comentó.

Más allá de este duro presente, Hernán Godoy manifestó que su carrera como entrenador no ha finalizado. “No he colgado el buzo, mi carrera sigue en pie, me llamaron de Lota, pero en este estado no puedo hacer mucho. Pero tranquilo, este partido lo voy a ganar”, estableció.