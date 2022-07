Borghi y la táctica de Quinteros: “¿Por qué esas ganas de jugar con tres en ataque, cuando eso no te da resultados suficientes?”

Tras la categórica derrota 4-1 que sufrió Colo Colo como visita ante Inter de Porto Alegre, lo que marcó la eliminación de “Cacique” de la Copa Sudamericana, Claudio Borghi criticó la apuesta táctica de Gustavo Quinteros en Brasil.

“Los 15 primeros minutos son fundamentales, donde tienes que tratar que no te hagan la pequeña gran diferencia que te cueste el partido. Y a Colo Colo no solamente no le hicieron daño, sino que hizo daño. Y a partir de ahí empiezas a dirimir el partido”, partió planteando el “Bichi” en TNT Sports.

“Voy ganando, ¿qué tengo que hacer? ¿me repliego? ¿apuesto al contragolpe? ¿tengo la pelota? ¿vamos a hacer que se desesperen? Colo Colo no logró nada de eso”, continuó.

Tras ello, el exentrenador de Colo Colo y la Roja cuestionó el apego que Gustavo Quinteros -y otros entrenadores del fútbol chileno- muestras hacia la línea de tres en ataque.

“Yo me hago varias preguntas del partido y no me voy a referir solamente a Colo Colo, también a varios equipos del fútbol chileno: ¿Por qué esas ganas que tienen los técnicos de jugar con tres en ataque, cuando eso no te da resultados suficientes? Hoy había que reforzar el mediocampo”, estableció.

Nerviosismo y desventaja

Del mismo modo, Borghi criticó que Quinteros intentara cambiar el curso del partido ante Inter, apostando por una línea de tres defensores cuando ya iba bien avanzado el segundo tiempo.

“En tres minutos, pasas de un partido ganado a estar a un gol. Ahí empieza el nerviosismo, también los cambios tácticos del entrenador desde afuera, en este caso jugar con línea de tres. Y si no estás coordinado, jugar con línea de tres es una desventaja”, afirmó.