Christiane Endler: “Queremos que haya apoyo al fútbol femenino, pero también aceptar las críticas”

Luego del mal debut de la Roja en la Copa América femenina Colombia 2022, con la derrota 3-2 ante Paraguay, Christiane Endler, arquera y capitana de Chile, ha mostrado una profunda autocrítica, tanto por lo exhibido a nivel individual como en lo colectivo.

“Somos humanos y todos cometemos errores, por mucho que entrenes mil horas. Cada pelota y cada situación es distinta. Uno trabaja para minimizar los errores, pero no quiere decir que no te vayas a equivocar. Tengo claro que me van a hacer goles”, expresó “Tiane” en entrevista con Radio ADN.

“No me dedico a leer las críticas y ver lo negativo, porque me afectaría. Sé cuando cometo errores, es súper evidente y hay que trabajar sobre eso para hacerlo mejor en la próxima vez. Estar nominada tres años seguidos al Premio The Best vale más que haberlo ganado porque eso muestra la constancia en mi nivel”, agregó.

[ Tiane Endler hace categórica autocrítica tras el mal debut de la Roja en la Copa América femenina ]

En cuanto a lo grupal, Endler manifestó que “tenemos que hacer una autocrítica, que no estuvimos a la altura en actitud y entrega. Estoy comprometida a dar todo en los partidos que quedan, tenemos que crecer futbolística y físicamente. Espero que en los partidos que quedan podamos reflejar el trabajo que hay detrás. El compromiso con la Roja está, vamos a dar todo por lograrlo, aunque a veces falte un poco de fútbol”.

La mejor arquera del planeta fue más allá y estableció que “el objetivo mínimo es clasificar al Mundial. Lo importante es no conformarse con lo que lograste, sino buscar más. La idea de las que estamos acá es que queremos seguir avanzando, logrando cosas, haciendo camino. Es más fácil renacer en el éxito que en el fracaso. Cualquier cosa que no sea así se debe llamar fracaso, queremos que haya apoyo al fútbol femenino, pero también aceptar las críticas. Sabemos que no hicimos un buen partido ante Paraguay”.

En dicho contexto, Christiane Endler incluso confesó que en momentos de adversidad “se me ha pasado la cabeza el no seguir, si vale la pena o no seguir luchando contra la corriente y muchas veces no ver el resultado. Este año tuve muchos reconocimientos individuales y buenos resultados colectivos, pero hubo muchos momentos difíciles que son parte de ser deportista, como las lesiones”.