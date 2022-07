Guarello con todo: acusa que Medel y Vidal presionan a los jóvenes de la Roja para firmar con Felicevich

El periodista Juan Cristóbal Guarello lanzó duras acusaciones contra el empresario Fernando Felicevich y quienes forman parte de su círculo en el fútbol chileno. En dicho contexto, denunció que jugadores como Gary Medel y Arturo Vidal presionan a los nuevos valores de la Roja a firmar con el agente argentino.

“Felicevich, a través de la empresa Twenty Two primero y Vibra después, terminó por hegemonizar el mercado de jugadores hasta casi transformarlo en un monopolio. Sobre todo al interior de las selecciones. Digamos las cosas como son, jugador citado que no pertenece a su corral, de inmediato es presionado dentro del camarín por algún ‘dorado’, Gary Medel o Arturo Vidal para sumarse, como ocurrió con Marcelino Núñez”, lanzó Guarello, en su columna en el diario La Tercera.

“Si el entrenador funge más como amigo y tío buena onda, como Lasarte, en las nóminas entran y salen nombres de forma insólita. La que confeccionó Pato Ormazábal para ir a Japón resultó inocultable, como tampoco se puede mirar para el lado con lo de Brayan Cortés y Diego Valencia, quienes debieron firmar primero antes de sentirse seguros en Juan Pinto Durán”, agregó.

Arturo Vidal y Gary Medel (Photosport)

Tras ello, el reconocido periodista deportivo sostuvo que “Felicevich no juega solo. Tiene muchos amigos en los medios, la mayoría, ex jugadores que comentan o fingen con hacerlo. Pero también hay periodistas que le hacen la corte. Acá un dato que puedo demostrar en tribunales si es necesario: hace tres meses un colega andaba pidiendo a Directv Sports una copia de la editorial que hice en el programa Más que Fútbol sobre la relación de Fefe con la todavía oscura venta de Universidad de Chile. Cuando lo encaré se defendió diciendo que un “sobrino que estudiaba periodismo necesitaba el archivo”.

“Curioso, fue el mismo colega que escribía notas en contra de Claudio Bravo cuando estaba peleado con el lote de Vibra en el camarín de la Selección: Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aránguiz...”, complementó.

En la misma línea, Guarello planteó lo siguiente: “¿Y por qué Felicevich querría tales archivos? Pues bien, como le dijo a Rodrigo Hernández, mi ex jefe en radio ADN, estaba buscando argumentos y un abogado para ‘destruir a Guarello en tribunales’. Días después el integrante del directorio de Azul Azul Daniel Schapira confirmó la influencia del dueño de Vibra en Universidad de Chile y la querella quedó sin sustento. Menos después de las denuncias de Rodrigo Goldberg hace dos semanas o la incorporación de Martín Parra en contra de los deseos de Diego López”.

“Descontrol monopólico de actores como Felicevich”

Además, Juan Cristóbal Guarello se refirió a la investigación que publicó Ciper, respecto al manejo de Fernando Felicevich como intermediario en los contratos de las casas de apuestas con distintos clubes del fútbol chileno.

“La revelación de Ciper no me extraña, es más de lo mismo ¿Por qué conformarse con manejar los planteles casi completos de Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica, La Serena o Huachipato? ¿Por qué conformarse con tener el camarín de la Selección de una oreja? ¿Por qué no manejarlo todo? Ya recibió la primera cuota por la intermediación en el auspicio de Betano en Universidad de Chile por 32.627.197 pesos, factura 2.143, emitida el 14 de marzo del 2022 por Vibra Marketing Spa. Esto como ejemplo”, estableció.

“Ya no se puede negar que el emperador está desnudo. No es posible. Y si el fútbol chileno está contra las cuerdas es por el descontrol monopólico de actores como Fernando Felicevich, sentado en ambos lados del mesón. Y si quiere ir a tribunales para sacar todos los antecedentes a la luz, incluido el contrato que firmó la madre de Alexis Sánchez hace quince años, vamos a tribunales. Alea jacta est”, cerró.

