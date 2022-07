Más de una docena: las bajas con las que Colo Colo y la U llegan al Superclásico

Con realidades deportivas distintas, pero con las mismas dudas respecto del equipo estelar que pondrán en la cancha, los entrenadores de la U y Colo Colo iniciaron la semana previa a la edición 192 del Superclásico.

Los albos, con la tranquilidad de ser los únicos líderes del Campeonato Nacional, y llegar al duelo ante los azules con una racha de tres victorias consecutivas luego de su estrepitosa eliminación de la Copa Sudamericana, y los universitarios, con la realidad opuesta de sumar tres fechas sin conocer de victorias en el torneo.

Sin embargo, el gran número de bajas de cara al partido del próximo domingo ponen alerta tanto a Gustavo Quinteros como a Diego López, no sólo por el resultado, sino por los futbolistas que utilizarán para buscar los tres puntos en un encuentro que, a priori, pone al Cacique como el más claro favorito.

Las bajas de cara al Superclásico

La tarea, de todos modos, no se presenta sencilla para su entrenador, considerando que el Cacique no contará con los principales protagonistas de la goleada conseguida en la primera rueda, ya que a la partida definitiva del argentino Pablo Solari a River Plate, se sumarán el seleccionado peruano Gabriel Costa (autor de dos goles en el 4-1 a la U), suspendido; y los lesionados Emiliano Amor y César Fuentes, puntales defensivos en la victoria de la primera rueda.

A ellos podría sumarse el zaguero uruguayo Maximiliano Falcón, quien debió retirarse a los 61 minutos del partido donde Colo Colo se impuso por 1-0 a Huachipato.

“La lesión no fue complicada, tengo todo morado y raspado pero es un golpe, un pisotón con los tapones, pero creo que voy a llegar bien al fin de semana. Hay que esperar, mañana (domingo) tenemos libre y depende de cómo me levante para ver si hacemos exámenes, pero no es nada grave”, señaló Falcón una vez terminado el duelo ante los acereros.

Más compleja es la situación de los azules, quienes en la derrota de este domingo ante O’Higgins (1-0), perdieron por expulsión al uruguayo Álvaro Brun, y dejaron con un gran signo de interrogación al DT López, por las eventuales lesiones del argentino Nery Domínguez y su promesa, Darío Osorio, quienes salieron del campo de juego con algunas molestias físicas.

Pero ellos no son los únicos dolores de cabeza para el estratego charrúa, puesto que en el CDA los futbolistas que se mantienen en proceso de recuperación son Luis Casanova, Bastián Tapia, Mauricio Morales, Felipe Seymour, Yahir Salazar, Luis Felipe Gallegos y Cristóbal Muñoz.

De todos modos, no todas son malas noticias para los laicos, puesto que el argentino Emmanuel Ojeda, quien no jugó ante los rancagüinos, podría llegar en óptimas condiciones físicas al Superclásico.

“Nosotros creemos que sí (llega al partido). Preferimos que se perdiera un partido y no se perdiera tres o cuatro. Fue un poco la idea esa de cuidarlo”, cerró el DT.