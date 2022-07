Pinilla palpita el Superclásico desde la vereda azul: “Tenemos un 99 por ciento de posibilidades de perder este partido”

El exfutbolista Mauricio Pinilla, hoy comentarista en distintos medios, entregó su visión, desde la vereda azul, respecto a lo que será una nueva edición de Superclásico del fútbol chileno, cuando Universidad de Chile reciba a Colo Colo este domingo, desde las 13:30 horas, en el estadio Fiscal de Talca.

Durante su participación en la edición de este miércoles de Deportes en Agricultura, el exdelantero fue categórico al exponer las importantes brechas que hoy separan las respectivas realidades futbolísticas de la U y Colo Colo.

“A mí no me interesa que la U gane este partido, me interesa que siga mejorando para pelear por lo que tiene que pelear. Si se va a plantar a hacerle un partido asqueroso a Colo Colo, prefiero que vaya a jugar al fútbol. Que siga tratando Diego López de encontrar lo que está buscando en el plantel, independiente de rival”, planteó “Pinigol”.

“Tenemos un 99 por ciento de posibilidades de perder este partido, futbolísticamente. ¿O alguien me da un argumento futbolístico? No hay ningún jugador empoderado con la camiseta, son jugadores nuevos”, agregó.

Tras aquel duro vaticinio, Pinilla puso mesura y explicó que “más allá del 99 a 1 que es una broma, porque es un porcentaje que no tendría ni siquiera Alemania contra San Marino, pero la U tiene pocas chances si Colo Colo está fino, si Colo Colo no hace el partido que tiene que hacer, la U va a tener posibilidades”.

En ese sentido, el exjugador de Universidad de Chile puso sus fichas en ciertos integrantes del actual plantel azul comandado por Diego López. “Me aferro a que Osorio pueda hacer un partido de nivel profesional 90 minutos, lo mismo Poblete, que vuelva a marcar Ronnie Fernández, que Palacios pueda volver a ser el goleador de Unión Española”, esatableció.

