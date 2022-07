Johnny Herrera y el lapidario análisis a la derrota de la U: “Hace años no veía un plantel tan poco competitivo”

Un lapidario comentario fue el que realizó este domingo el ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, quien tras concretarse una nueva derrota de los azules en el Superclásico, usó su plataforma como comentarista de TNT Sports para criticar el bajo nivel mostrado por el cuadro laico en el duelo ante Colo Colo.

Con evidente molestia, el otrora arquero multicampeón con la U, criticó al que a su juicio es un “plantel poco competitivo”, que ante los albos dio cuenta de un nivel de juego preocupante.

Los centrales no son de primera división, les falta oficio. Además, Morales no sabe marcar, Navarrete por derecha prácticamente lo mismo. — Johnny Herrera

La tristeza de Johnny Herrera

“Me da pena ver a esta U, no veía un plantel tan poco competitivo desde el período de la quiebre en 2003″, inició Herrera, quien con una mueca en sus labios y los ojos casi perdidos expuso que más allá del nivel de los futbolistas azules, acusó una mala gestión directiva para conformar el equipo de esta temporada.

“Lo que más me duele es la gente que viene al estadio a ver a este equipo. Llegas acá y te encuentras con un nivel de equipo que no sé porque seguimos viniendo al estadio”, se quejó el retirado futbolista, quien insistió en que los goles de Colo Colo llegaron por errores evidentes de los defensores universitarios.

Tristemente tenemos que mirar para abajo, porque es la realidad de este plantel que se conformó. — Johnny Herrera

“Los centrales no son de primera división, les falta oficio. Además, Morales no sabe marcar, Navarrete por derecha prácticamente lo mismo. Con esta gente defendiendo no se podía hacer mucho. Ojalá se mejoren los que están lesionados”, prosiguió el comentarista de TNT Sports, quien aseguró que con este equipo la U está casi condenada a pelear el descenso.

“Tristemente tenemos que mirar para abajo, porque es la realidad de este plantel que se conformó. No sé, ni si quiera para pelear el descenso”, afirmó.

“Fueron puros errores propios, nada de fútbol. La U pierde por errores propios”, insistió Herrera, quien al final suavizó en parte sus críticas a los jugadores más jóvenes del equipo (Campos, Assadi y Osorio).

“A estos cabros no podís pedirles más. La diferencia entre planteles en la U y el resto te puede hacer pagar muy caro”, finalizó.