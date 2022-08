“Hemos tenido muy mala suerte con las expulsiones y las lesiones”: las palabras del gerente de Azul Azul tras la caída en el Superclásico

Tras la caída 3-1 que sufrió Universidad de Chile Colo Colo en el estadio Fiscal de Talca, en la edición 192 del Superclásico, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, fue uno de los pocos que sacó la voz en la vereda estudiantil.

“Entiendo las críticas del hincha, entiendo la presión que hay sobre nosotros. Es válido, pero hemos tenido muy mala suerte con las expulsiones y las lesiones. Este plantel es competitivo, cuando está al ciento por ciento. Al final, nuestra convicción está con Diego (López) y es total. En este momento es cuando hay que estar más convencidos”, declaró el sucesor del ecuatoriano Luis Roggiero, luego del término del duelo en el que la U hizo de local en Talca.

Tras ello, Mayo explicó por qué no se realizó un cuarto fichaje en la última ventana del mercado, considerando que la venta de Hernán Galíndez al Aucas les abrió un cupo extra. “Hemos trabajado de la mano con Diego (López). Analizamos algunas opciones de refuerzos, pero ninguna en la que pudiéramos dar un salto de calidad. Vimos que nos habíamos reforzado bien, de acuerdo con el plantel del primer semestre y creemos que tenemos un buen plantel”, aseveró.

Manuel Mayo (Nicolas Maldonado/@udechile)

“Al final, el análisis es que ustedes creen que el plantel está desbalanceado. Pero lo que ahora tenemos que analizar es por qué no pudimos sostener ese ritmo en este partido. Pese a que ustedes dicen que faltan piezas, competimos ante Colo Colo y lo hemos hecho en otros partidos. Pero no se está dando. El equipo está convencido con Diego y eso no es fácil lograrlo cuando no se dan los resultados. Aunque creo que los resultados van a llegar”, complementó.

Por lo dicho, el gerente deportivo de Azul Azul expresó su total respaldo al DT, el uruguayo Diego López. “Yo he visto trabajar a Diego, estoy toda la semana con ellos, he visto cómo se ha mejorado en muchas líneas, estamos llegando más veces al arco rival. Pero con Colo Colo no lo pudimos sostener”, manifestó.

La caída en el Superclásico

En específico sobre la derrota en el Superclásico ante Colo Colo, Manuel Mayo comentó que “estamos muy dolidos por lo que pasó. Hicimos un buen primer tiempo, competimos de igual a igual, hicimos ver mal a Colo Colo, tuvimos un penal antes de los diez minutos. No lo convertimos y después ellos nos anotan de penal. Pero el equipo se supo reponer, empatamos y a ratos hicimos un juego intenso y ellos se vieron nerviosos atrás, pudimos irnos 2-1 al descanso, pero no se dio”.

“En el segundo salimos a buscarlo para ganar, pero con el segundo gol el equipo perdió la convicción, vimos lo que pasó en partidos pasados, con el equipo partido. No pudimos retomar lo bueno que estábamos haciendo y ellos durmieron el partido. Nosotros no supimos apurar as jugadas, no pudimos entrar en juego nuevamente y nos marcaron el tercero”, agregó.

