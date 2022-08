Johnny Herrera pesimista con lo que viene para la U: “Los que están a cargo del club no tienen idea dónde están parados”

Tras la derrota 3-1 que sufrió Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico en Talca, el ídolo azul Johnny Herrera manifestó su profundo pesimismo respecto a lo que se viene para el elenco comandado por Diego López.

En ese contexto, “Samurái” incluso reconoció que la U, tal como le ocurrió en las últimas tres temporadas, puede nuevamente verse sumida en la lucha por la permanencia al término del Campeonato.

“Es triste, porque si se da la lógica, de los nueve puntos que vienen, la U va a sacar dos”, sostuvo Herrera en “Todos Somos Técnicos”, en referencia a los tres próximos duelos de la U por el Torneo: Unión Española y Curicó Unido como visita, además del Clásico ante Universidad Católica como local.

“Jugar estando comprometido en la parte del descenso con cabros sub 21 siendo el sostén de la defensa, no es para cualquiera”, manifestó el exarquero, recordando que “nosotros, antes del estallido (en la temporada 2019), sacamos el asunto adelante porque había gente grande, pero si no era así se hundía el barco”.

Johnny contra la dirigencia

Por todo lo dicho, Johnny Herrera lanzó duras críticas contra la actual plana directiva de Azul Azul. “Un detalle para que la gente entienda, que los que están a cargo del club no tienen idea dónde están parados: termina el partido (Superclásico) y el gerente deportivo dice que los resultados van a llegar y que el plantel no está mal conformado”, estableció.

En ese sentido, el ídolo azul expresó que “te enerva esto que salga el gerente deportivo de la U, que en teoría es el que más sabe de fútbol en el club, a decir que los resultados ya van a llegar, porque todavía no hemos tenido el plantel completo”.

“Trajeron un arquero sin necesidad de traer un arquero. La necesidad de la U era traer dos centrales, un contención, un lateral izquierdo”, complementó.