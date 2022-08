Johnny Herrera revela sus razones para no asistir a una despedida de Esteban Paredes

Johnny Herrera y Esteban Paredes dieron vida a una de las grandes rivalidades deportivas de los últimos años en el fútbol chileno. Por eso, cada vez que uno habla del otro llama la atención del medio futbolístico nacional.

Esta vez fue “Samurái” quien tuvo palabras sobre su rivalidad con el “Tanque”. Y si bien aclaró que siempre hubo “buena onda”, al mismo tiempo descartó asistir a una posible despedida del atacante que recientemente puso fin a su carrera profesional en Coquimbo Unido.

“¿Tú crees que iría a meterme al Monumental cuando la última vez me tenían un lienzo gigante conmigo apuñalado como de 20 ó 30 metros? Me llegó un piedrazo ese día que me rompieron la cabeza, no sé si la gente le gustaría verme ahí”, declaró el exarquero en conversación con Blizsports.

Pese a ello, el hombre con más títulos en la historia de Universidad de Chile remarcó que “tengo buena onda con Paredes, estuvimos en la Selección cuando estuvo Sampaoli”.

Esteban Paredes y Johnny Herrera. (AgenciaUNO)

En cuanto a la rivalidad deportiva que por tantos años animaron desde las veredas de los clubes más populares del país, Herrera manifestó que “todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo, pero en verdad buena onda”.

