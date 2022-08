Beausejour intenta explicar los reclamos de Alexis contra los chilenos: “Es como una forma de rebelarse”

Tras los fuertes reclamos de Alexis Sánchez contra los hinchas chilenos durante su presentación en el Olympique de Marsella, su excompañero en la Roja Jean Beausejour intentó darle una explicación a las palabras del tocopillano.

“Es tanto el afán de estas mega estrellas por mejorar, que ellos estando acostumbrados a la adulación, siempre van a poner en foco, como una forma de rebelarse ante ello, la crítica, el comentario que no les pareció, porque eso también es alimento para ir mejorando”, dijo “Bose” en la edición de este miércoles de “Los Tenores”.

El actual comentarista de ESPN y Radio ADN sostuvo que “los grandes jugadores siempre necesitan un antagonista o algo antagónico para tener esa rivalidad. Yo en ese aspecto siento que, a lo mejor, Alexis no se termina de dar cuenta lo mucho que lo quiere la gente en Chile. Seguramente se va a terminar de dar cuenta cuando se retire”.

“No sé si le va a alcanzar la carrera, porque no sé si va a tener tantos momentos donde tenga ese ida y vuelta con la gente”, complementó.

En la misma línea, Beausejour establció que “este tipo de figuras a veces se tornan lejanas porque son inalcanzables desde todo punto de vista. Cuando hay tanto que los rodea, se terminan aislando. Eso también muchas veces pasa con las autoridades máximas de los países. Con este tipo de jugadores pasa lo mismo”.

“Yo creo que experimentan por momentos la soledad, aunque cueste creerlo”, cerró.

¿Qué fue lo que dijo Alexis?

En su conferencia de prensa de presentación en el Marsella, a Alexis Sánchez le preguntaron por la eufórica bienvenida que le brindaron los fanáticos del OM en su llegada a suelo fancés. En ese contexto, el tocopillano agradeció las muestras de apoyo recibidas y aprovechó de criticar a los hinchas chilenos.

“En todas las partes que he ido fuera de Chile siempre me han tratado bien... Uno nunca es ídolo en su país y los chilenos somos así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro. Me siento muy querido por la gente del extranjero, son cosas lindas que llegan en el momento, llena de orgullo y cuesta dimensionarlo”, declaró.

[ “Gran respeto”: hinchas del Marsella limpiaron el aeropuerto tras la caótica bienvenida a Alexis ]