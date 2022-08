Johnny Herrera sobre Alexis: ¿Se habrá sentido por la gente que lo criticó por sus relaciones amorosas?

Al analizar las críticas que Alexis Sánchez manifestó contra los chilenos durante su presentación en el Olympique de Marsella, Johnny Herrera planteó que la molestia del tocopillano puede pasar por ciertos comentarios que fueron más allá de lo netamente futbolístico.

“¿Se habrá sentido por la gente que lo criticó por sus relaciones amorosas?”, preguntó “Samurái” al panel de “Todos Somos Técnicos”, al abordar las quejas del goleador histórico de la Roja.

La interrogante de “Samurái” encontró eco en Cristián Basaure, uno de sus compañeros de panel. “En su momento se hablaba de su vida íntima vinculada con su falta de rendimiento. No era alejada, era asociada. Por ahí puede venir el disgusto”, dijo el “Tigre”.

“Sa hablaba que que se había peleado, que se había alejado de la Mayte Rodríguez y que por eso no rendía”, complementó Herrera.

Del mimo modo, el ídolo de Universidad de Chile planteó que “ese tipo de críticas pegan. Recuerdo el problema que tuvo hace poco el ‘Chino’ Ríos con Castell porque le pegaba todos los días con farándula. En algún minuto te queda dando vueltas y te pega”.

“Es uno de los futbolistas más talentosos que he visto en vida”

Más allá de aquella especulación, Johnny Herrera comentó que “de pronto Alexis está medio sentido con nosotros, ahora uno vaya a saber por qué, pero esa es la sensación que da. Hasta creo que en mi lugar que estoy ahora a lo mejor le he hecho una crítica, pero netamente constructiva. Dije una vez en el partido en Calama, pero por eso digo que es parte de”.

“Ahora, llevándolo a lo futbolístico y a la historia de nuestro país, insisto y que no me canso en decir que es uno de los futbolistas más talentosos que he visto en vida y está entre los tres mejores en la historia de este país”, añadió.

