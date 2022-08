Valdivia y las quejas de Alexis: “Quizás sintió que la cobertura que tuvo Vidal no fue la misma que tuvo él”

Jorge Valdivia, exseleccionado y actual comentarista, analizó las quemantes declaraciones que hizo Alexis Sánchez contra los chilenos en su presentación en el Olympique de Marsella. A juicio del “Mago”, el tocopillano se equivocó al generalizar su reproche contra el medio futbolistico nacional.

“Alexis se equivoca en su declaración y posteriormente rectifica. Nosotros tenemos algo que nos cuesta entender, que es no generalizar. Y generalizamos mucho. Y cuando uno lee, escucha o te comentan, y muchas veces te lo cuentan cambiado, nuestra primera reacción es querer ir de frente y al choque”, planteó Valdivia en ESPN.

Tras ello, el ídolo del Palmeiras sostuvo que Alexis “es un jugador que acá en Chile los niños lo tienen como ídolo. En las calles las camisetas son de Alexis y de Vidal”.

“Quizás sintió que la cobertura que tuvo Arturo no fue la misma que tuvo él, y Alexis es de esos jugadores de piel, necesita sentirse apoyado y querido, prender la tele y que estén hablando bien de él. Es distinto a Arturo”, complementó.

Valdivia insistió en su argumento al establecer que “hay un error de Alexis, porque debe ser, con Arturo (Vidal), uno de los jugadores más queridos en Chile. Uno de los jugadores que el medio periodístico más protege y en quien más confianza tiene a pesar del tiempo que lleva sin jugar. Estoy sacando al hincha, porque él hizo referencia a los periodistas”.

“Por eso considero que se equivoca, porque no son todos. Yo nunca me enojé cuando se me criticó lo futbolístico. En la profesión del periodismo tienes que criticar cuando ves, merece y entiendes lo futbolístico. En un tiempo, no ahora, se mezclaron muchas cosas: lo futbolístico con lo extrafutbolístico, con la prensa de farándula. Se malinterpretó el tema de lo deportivo”, cerró.