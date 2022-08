Morón revela la angustia que casi lo lleva a dejar su cargo en Colo Colo: “La falta de conocimiento me pasó la cuenta”

El buen rendimiento de Colo Colo en la temporada 2022 le ha significado elogios a Daniel Morón en su rol de gerente deportivo, fundamentalmente por la buena labor en la conformación del plantel. Sin embargo, para el campeón de la Libertadores 1991 no todo ha sido fácil en Macul.

El “Loro” asumió el cargo de gerente deportivo de Blanco y Negro en marzo de 2021 y pese a ser artífice de la reconstrucción del plantel albo, durante esa misma temporada estuvo muy cerca de dar un paso al costado.

El propio Morón se encargó de confirmar lo cerca que estuvo de renunciar. “Es verdad. Yo el año anterior no la pasé bien. Viví mucho estrés, angustia porque había cosas que no sucedían y quedan a tu responsabilidad. Se te podía caer una contratación y muchas de esas cosas te hacen sentir mal”, declaró el exarquero en Radio Agricultura.

“Yo no estudié para ser gerente deportivo, lo mío es la experiencia del fútbol, la falta de conocimiento me pasó la cuenta. Y no la pasé bien, después de terminar mi periodo, se sentaron los presidentes conmigo y me dio tranquilidad en la que hablaron conmigo”, agregó.

En la misma línea, el ídolo albo contó que “la verdad es que con la experiencia de ese año que la pasé mal, ahora me siento más tranquilo. Siguen los mismos problemas de antes en renovaciones, contrataciones, pero la experiencia de un año uno va aprendiendo. Tiene un valor y sí, me siento más cómodo. También hemos sido afortunados y colaboración del cuerpo técnico que tenemos, las contrataciones han sido muy buenas, me han ayudado mucho”.

“Hemos tenido buenas elecciones de los jugadores que hemos traído, acertado en pleno con las últimas contrataciones. Siempre va a ver alguna que vamos a errar, pero creemos que en un gran porcentaje hemos hecho buenas contrataciones. No solo en lo futbolístico, sino que también profesionales y en lo humano. Los resultados hemos estado bien, si bien en lo Internacional quedamos en deuda”, cerró.

