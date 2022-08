Alexis vuelve a la carga: “Los que hablan al pedo me dan una risa”

Alexis Sánchez causó polémica cuando manifestó duras críticas contra hinchas y medios chilenos, durante su presentación como flamante refuerzo refuerzo del Olympique de Marsella. El tocopillano llegó a decir que se siente mucho más querido fuera de nuestro país.

Ante el revuelo generado, el propio Alexis utilizó sus redes sociales para aclarar sus quemantes declaraciones y especificó que sus dardos iban en contra de algunos periodistas.

Y en las últimas horas, el goleador histórico de la Roja volvió a pronunciarse sobre este tema, al responder una publicación en Instagram que hizo TNT Sports sobre su fichaje en el Marsella.

“Tengo que seguir dejando a mi país lo más alto posible. Los amo. En especial a los niños y todos los chilenos. Vamos, carajo”, expresó Alexis.

Ante dichas palabras del delantero formado en Cobreloa, la cuenta de la señal oficial del fútbol chileno replicó lo siguiente: “Nosotros también te amamos, Alexis”.

Tras ello, Sánchez volvió a escribir. “Eso no tengo dudas, pero los que hablan al pedo me dan una risa. No todos, ojo”, manifestó.

Posteriormente, el reciente fichaje estrella del Olympique de Marsella publicó una historia en Instagram con este intercambio con TNT Sports en Instagram y agregó un extracto de la canción “Si yo muero” de Romeo Santos: “El envidioso inventa el rumor. El chismoso lo difunde. Y el idiota se lo cree. Mi reputación ha sido producto de ese veneno”.

La primera respuesta de Alexis.

La otra respuesta de Alexis.