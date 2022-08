¿Te querí agrandar como el hueón del otro día?: Johnny Herrera vive incómodo momento en TST y el “Bichi” Borghi sale en su defensa

Johnny Herrera vivió un incómodo momento en plena transmisión en vivo de “Todos Somos Técnicos”, en el contexto de la visita de hinchas de la U y la UC al programa estrella de TNT Sports.

Tal como ocurrió en la previa del último Superclásico, con miras el Clásico Universitario la producción de TST llevó al estudio a hinchas de ambos elencos, para que pudieran interactuar con los panelistas del programa, entre otras cosas.

Y justamente en una interacción de Herrera con un fanático cruzado se desató el incómodo momento. Muy similar a lo que sucedió hace algunas semanas, en la antesala del Superclásico.

En la previa del duelo con Colo Colo, “Saumurái” se enfrascó en una discusión con Rodrigo Torres, contertulio albo en “Show de goles”. En esta oportunidad, el ídolo azul tuvo un tenso cara a cara con Cristián Pohlhammer, representante cruzado en el citado programa.

El contertulio cruzado cuestionó a Johnny Herrera por ser poco “objetivo” a la hora de opinar en el frente a frente de los jugadores de ambos equipos que se perfilan para ser titulares en el clásico de este fin de semana.

“Yo creo que Johnny no logra sacarse la camiseta y ver objetivamente este clásico. Yo creo que por lo menos en lo que analizamos a los jugadores individualmente, Católica tiene más experiencia y está más consolidada que la U y sus promesas, que quizá en algún futuro puedan rendir, pero en estos momentos creo que Católica es superior”, dijo el fanático de la UC.

Ante aquella afrenta, el exarquero respondió con dureza y recordando su round con Rodrigo Torres. “¿Te querí agrandar como el hueón del otro día que no lo conocía nadie y después apareció en todos lados? Cada uno alaba a su equipo, amigo. Nada más”, tiró.

Frente a dichas palabras de Johnny, Pohlhammer volvió a defender su postura, manifestando lo siguiente: “Coincido contigo, pero efectivamente desde lo objetivo, sacándonos las camisetas, creo que el análisis que hicieron los demás panelistas habla mucho más de la realidad que está viviendo cada institución”.

“Estai a dos puntos de la U...”, interrumpió Herrera. “Vamos a quedar a cinco. No te preocupes”, respondió inmediatamente el hincha cruzado.

El “Bichi” golpea la mesa

Tras ese tenso momento, el conductor Manuel de Tezanos retomó la pauta del programa y le preguntó a Claudio Borghi su opinión sobre los volantes centrales de ambos equipos. Sin embargo el “Bichi”, antes de responder a la pregunta efectuada, optó por hacer un reclamo en vivo contra la producción de su propio programa.

“Yo creo que esta dinámica que un panelista de otro programa venga y haga referencia a alguno de acá, a mí no me gusta. Nosotros venimos a trabajar. Ya tenemos bastante exposición cuando vamos al estadio, que eres indio, que eres chuncho, que eres cruzado... a mí no me gusta”, partió manifestando quien fuera campeón como jugador y DT de Colo Colo.

“Si el panelista o la persona invitada quiere tener una opinión sobre fútbol, me parece tremendo. Si hace una referencia a los que estamos acá, no me gusta. Porque si se le arrancan los patitos a este hueón de Johnny, le va a contestar, entonces ¿sabes quién va quedar mal? Johnny. No me parece esta exposición que una persona invitada al programa haga referencia a alguien del panel”, complementó.