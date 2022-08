Valdivia duro con Quinteros: “Siempre termina escudándose en los jugadores que le faltan o en el poco ritmo que tienen algunos”

Jorge Valdivia, exfutbolista y actual comentarista deportivo, cargó duro contra Gustavo Quinteros, director técnico de Colo Colo, a raíz de las declaraciones que entregó el DT albo luego de la derrota 2-1 ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar.

“Las diferencias entre los muy buenos entrenadores y los grandes entrenadores son las dificultades. En este caso, al no tener a tu goleador (Juan Martín Lucero), tienes que tener la capacidad de encontrar el equipo que te haga jugar bien”, planteó el “Mago” en la edición de este lunes de “Los Tenores” de Radio ADN.

Por lo mismo, el exseleccionado nacional manifestó que “en este caso Quinteros encuentro que siempre termina escudándose en los jugadores que le faltan o en el poco ritmo que tienen algunos jugadores”.

“Y es ahí que me gustaría que existiera una autocrítica mayor, porque es re fácil entrar con Solari, Lucero, Gil, Costa en su mejor momento, con un Pavez que te recorre toda la cancha, con un Emiliano Amor que hace buena dupla con Falcón, lo mismo Zaldivia, pero en este tipo de partidos, cuando no tienes algunos jugadores clave, es donde los grandes entrenadores marcan diferencias de los entrenadores”, complementó.

¿Qué fue lo que dijo Quinteros?

En su conferencia de prensa posterior al partido ante los “cementeros”, Gustavo Quinteros lamentó la derrota sufrida, sin embargo aseguró que su equipo no fue superado por el rival.

“El equipo jugó bien. El segundo tiempo generamos dos o tres ocasiones muy claras para convertir y ellos con dos pelotas paradas nos ganaron el partido, no hay mucho que decir. Después en el desarrollo del partido me gustó el equipo. Me hubiera gustado tener más porcentaje de efectividad acorde a las situaciones que tuvimos”, declaró.

“Los rivales aprovecharon las pelotas paradas, nosotros marcamos mal y en el juego no nos superaron. Lo único que nos queda positivo es eso, que jugamos mejor que los rivales, Marcamos muy mal, regalamos una situación que es muy grave en las pelotas paradas”, agregó.

En la misma línea, el DT del “Cacique” se refirió a la baja de Juan Martín Lucero. “El goleador del equipo es importante. Esperemos ya tenerlo para el próximo partido, hoy generamos situaciones para convertir y no pudimos. Cuando tienes situaciones que no conviertes puedes empatar o perder el partido como pasó hoy. Esperemos que (Juan Martín) Lucero se recupere para tenerlo en los últimos partidos y que podamos elevar el porcentaje de goles respecto a situaciones generadas”, sostuvo.