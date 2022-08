Felipe Seymour cuenta su verdad tras las duras declaraciones de su pareja: “No existe una filtración de información”

Luego que Juli Zeitune, panelista de ESPN y pareja de Felipe Seymour, asegurara que en el plantel de Universidad de Chile existe escasa credibilidad hacia la figura del DT Diego López, el capitán de los azules sacó la voz y contó su verdad al respecto.

“Respecto a mi pareja, que es una excelente profesional, por sus méritos propios logró estar donde está laboralmente. No existe una filtración de información”, declaró Seymour este miércoles en conferencia de prensa.

“Esto lo quiero dejar muy en claro: es una opinión personal respecto a un tema específico y es una opinión que no comparto y que lo conversamos”, añadió.

Además, el experimentado mediocampista explicó que a primera hora de este miércoles charló con sus compañeros y con el cuerpo técnico de Diego López, sobre los comentarios realizados por su pareja

“Lo más importante para mí es hablar con el cuerpo técnico y mis compañeros por lo que significa y lo que pienso en relación a lo que pasa hoy. Fue una conversación en la mañana con mis compañeros, se explicó”, contó.

Seymour y los críticos

Más allá de aquella polémica, Felipe Seymour habló de las críticas hacia su desempeño en la pobre campaña de Universidad de Chile en la temporada 2022.

“Sobre las críticas, no veo y no leo mucho. Respeto la opinión de cada hincha, está en todo su derecho de opinar lo que estime conveniente. Por mi parte, me entrego al cien por ciento en el equipo que amo, y quiero salir de esto”, declaró.