“Jugadores con sobreprecio”: la nueva acusación de Rodrigo Goldberg sobre el vínculo de Victoriano Cerda con Azul Azul

Rodrigo Goldberg, exgerente deportivo de Universidad de Chile y actual comentarista, volvió a asegurar que Victoriano Cerda, contrlador de Huachipato, está involucrado con la propiedad de Azul Azul y lanzó una nueva acusación: jugadores transferidos con sobreprecio desde Talcahuano al CDA.

“Hubo jugadores con sobreprecio, de eso no tengo la menor duda”, manifestó el “Polaco” en conversación con Redonda Pasión. En específico, el actual panelista de TNT Sports y Radio Cooperativa entregó detalles sobre el caso del defensa Ignacio Tapia, quien llegó a comienzos de la temporada 2022 a la U desde Huachipato.

“A nosotros, por ejemplo, nos ofrecieron a Ignacio Tapia, lástima que no lo tengo por escrito, porque me encantaría mostrarlo, pero nos ofrecieron a Ignacio Tapia por 450 mil dólares el 50% y la U lo compra en 850 mil dólares el 50%. O sea, en un año el jugador subió 400 mil dólares, siendo que descendió en cancha”, estableció Goldberg, quien dejó su cargo de gerente deportivo en la U cuando Sartor adquirió las acciones que pertenecían a Carlos Heller.

“Entonces, cuando yo dije que para mí hay gente de otros equipos detrás de esto, especialmente Victoriano Cerda, no me cabe la menor duda. No tengo ninguna prueba y no la voy a tener, pero yo veo las cosas y digo que es imposible que no esté”, complementó.

Ignacio Tapia llegó a la U, a comienzos de 2022, procedente de Huachipato (AgenciaUNO)

Cabe recordar que a comienzos de julio, cuando se supo que la U estaba en tratativas con Huachipato para conseguir el préstamo del arquero Martín Parra -operación que finalmente se concretó-, Rodrigo Goldberg aseguró que Victoriano Cerda fue uno de los que adquirió acciones de Azul Azul cuando se puso a la venta el 63% que pertenecía a Carlos Heller.

“Aquí me hago responsable de mis palabras. Yo no tengo ninguna prueba, cero y no las voy a tener nunca, porque es imposible conseguirlas, pero no tengo ninguna duda que Victoriano Cerda es uno de los que compró acciones de la U. Ninguna duda, ninguna. Lamentablemente no tengo pruebas”, lanzó en aquella oportunidad, desde su tribuna de comentarista en el programa “Al Aire Libre”.