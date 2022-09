“Prohibido olvidar el ninguneo”: hinchas de Colo Colo cargan contra José Luis Villanueva tras la noche mágica de Pablo Solari en River

Pablo Solari vivió una noche mágica con la camiseta de River Plate ayer miércoles. En la categórica goleada 4-0 del equipo de Marcelo Gallardo sobre el Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece por Copa Argentina, el “Pibe” se matriculó con un triplete.

Tras el término del encuentro, vinieron las fotos, los elogios de la prensa y los aplausos de su propio director técniico. Junto con ello, los comentarios llenos de alegría tanto de hinchas de River como de Colo Colo.

Y justamente algunos fanáticos del “Cacique”, al momento de destacar el hat-trick de Solari, decidieron cargar contra José Luis Villanueva, exfutbolista y actual comentarista de ESPN.

Cuando se conoció la noticia del fichaje de Solari en River, el exdelantero de Universidad Católica manifestó las siguientes palabras: “Yo creo que va a estar en River unas temporadas, por el contrato, va a ir a México y después va a volver a Colo Colo”.

En la misma línea, argumentó que “si comparo lo que estamos viendo de él hoy con los extremos europeos, no veo que tenga todas las condiciones de un extremo europeo. No tiene la habilidad de (Hakim) Ziyech, de (Riyad) Mahrez de (Ángel) Di María. No tiene la zancada ni la habilidad de Ángel o Joaquín Correa”.

Aquel comentario de Villanueva fue calificado como un “ninguneo” por parte de hinchas de Colo Colo, quienes tras el triplete de Solari ante Defensa y Justicia no dudaron en lanzarse contra el actual rostro de ESPN. Incluso, compararon las cifras que dejó su paso por el fútbol argentino en Racing Club con el buen arranque del “Pibe” en la “Banda Sangre”.

Prohibido olvidar el ninguneo de @jlvilla_a a Pablo Solari, este video va a envejecer muy mal! pic.twitter.com/ClwurK1VAe — René Oyarzún (@reneoyarzun_) September 1, 2022

Dato: Pablo Solari en 8 partidos acaba de igualar los 7 goles que José Luis Villanueva hizo en Racing, pero en 31 partidos jugados.



José Luis Villanueva sobre Pablo Solari: “Va a estar en River unas temporadas, va a ir a México y después va a volver a Colo Colo” @jlvilla_a pic.twitter.com/xeCWrA2wCI — 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝗼 𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀 𝗟. (@rtorres11) September 1, 2022

Cokito, podrías preguntarle a Villanueva como es posible que Solari haya hecho los mismo goles que él en mas de 20 partidos menos, siendo que el dijo que no era tan bueno y por otra parte que la carrera de él fue espectacular? @CokeHevia — Radio Tolueno FM (@RadioTolueno) September 1, 2022

