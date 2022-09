Solabarrieta tajante: “Si Gallardo piensa que Solari es ‘9′ está completamente equivocado”

A raíz de la mágica noche que tuvo Pablo Solari en la goleada 4-0 de River Plate sobre Defensa y Justicia por Copa Argentina -donde el “Pibe” se matriculó con un triplete-, el panel de “ESPN F90 Chile” tuvo un intenso debate respecto al momento futbolístico que atraviesa el exdelantero de Colo Colo.

Los principales intervinientes de la discusión fueron Marcelo Barticciotto, Fernando Solabarrieta y Waldemar Méndez. Los dos primeros fueron enfáticos al decir que Solari no tiene características para pensarlo como un ‘9′, mientras el tercero manifestó que no se debe caer en encasillamientos.

“Solari no es ‘9′. Convegamos que no es ‘9′. Si ahora decimos que Solari es ‘9′, estamos todos locos”, tiró “Barti”. “Estos encasillamientos terribles... Me encantan”, respondió irónicamente Méndez.

En ese contexto, el exarquero sostuvo que “lo mismo escuché cuando Guardiola sacó a Messi de la banda y lo centralizó. Y Messi nunca más volvió a la banda. Esos encasillamientos... Hay que darle mérito a Gallardo”.

Ante ello, Solabarrieta alzó la voz y enfáticamente manifestó que “si Gallardo piensa que Solari es ‘9′ está completamente equivocado”. En la misma línea, el periodista y conductor del programa dijo que “acá nos compramos todo lo que viene de afuera”.

Marcelo Gallardo (AgenciaUNO)

Posteriormente, Barticciotto volvió a pronunciarse y puso otros elementos sobre la mesa. “River está jugando con un 4-3-1-2, ayer puso a Solari más libre con Beltrán, porque no jugó Borja. Está en otra función, pero no vengamos a decir que Solari es ‘9′, porque es puntero. Ni tampoco vengamos a decir que Solari es goleador, porque no es goleador. Ha hecho muchos goles ahora... hizo la mitad de los goles que hizo en Colo Colo en toda su estadía”, estableció.

“Jugando en un equipo y en una posición diferente”, retrucó Waldemar Méndez, sobre el último punto señalado por el campeón de la Libertadores 1991 con Colo Colo.