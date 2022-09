El millonario retiro de Serena Williams

Emoción hubo el último viernes en el mundo del tenis cuando se concretó el retiro de la estadounidense Serena Williams, quien ya con 40 años perdió en más de tres horas en la tercera ronda del US Open ante la croata-australiana Aljla Tomljanovic, por 5-7, 7-6 y 1-6.

Serena Williams se fue con un récord impresionante, pues ganó 23 Grand Slams: siete en Australia, tres em Roland Garros, siete en Wilbledon y seis en Estados Unidos.

[ Serena Williams ganó esta millonaria cifra siendo tenista profesional ]

Además, fue la mejor tenista del mundo en el ranking de la WTA durante 319 semanas. Y sumó nada menos que 73 títulos.

Pero también registra otro récord que de seguro ahora fuera de las canchas de tenis disfrutará más.

Posee una fortuna valorada por ‘Forbes’ en 260 millones de dólares, y es la única deportista incluida en la lista de las cien mujeres más ricas del mundo.

Su empresa, ‘Serena Ventures’, cuenta con un porfolio de sesenta compañías, que invierten en criptomonedas, alimentación, psicología y franquicias deportivas, entre otros rubros.

(Al Bello/Getty Images)

Su portafolio de empresas tiene un valor que el ‘Wall Street Journal’ estimó recientemente en más de mil millones de dólares, y la gestión de estas inversiones ya forma parte habitual de su vida de Serena.

“Me despierto y me voy a la oficina. Ahora que todo es digital, simplemente me siento y contesto llamadas todo el día. Cuando Olympia (su hija) se va al colegio, yo me voy al trabajo”, contó en una reciente entrevista a medio citado.

[ La hija de Serena Williams ya creció mucho: dejó de ser un bebé y se volvió una hermosa niña ]

Pero Serena Williams también se ha centrado en a solidaridad, pues efectúa constantes donaciones, participa de actividades benéficas y visita colegios y comunidades de bajos recursos para compartir su experiencia.

Es embajadora de UNICEF y ha fundado dos colegios en Kenia, en 2008 y en 2010.

Y durante la pandemia del coronavirus ha aportado para entregarles mascarillas a personas con poco o escaso dinero.