Byron Castillo rompe el silencio a horas de la audiencia en la FIFA: “Hubo un momento en el que exploté y dije ‘ya no puedo’”

A pocas horas de la audiencia en la Cámara de Apelaciones de la FIFA que se llevará a cabo este jueves 15 de septiembre, el futbolista Byron Castillo rompió el silencio y habló de su caso que mantiene enfrentadas a las federaciones de Chile y Ecuador.

“La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora”, partió manifestando el lateral que milita en el León de México, en una entrevista con Telemundo.

“Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia”, agregó.

Más allá de aquello, Castillo reconoció que vivió momentos muy difíciles durante el desarrollo de este caso y que incluso pensó en renunciar a la selección de Ecuador, a raíz del desgaste emocional que estaba experimentando.

“Llegó un momento en el que quise renunciar (a la selección), ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ‘ya no puedo’”, declaró.