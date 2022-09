“Dejaba entrar a sus amigos a tomar”: Jorge Valdivia funó al exDT Claudio Borghi

Combos iban, combos venían. Esa frase podría resumir la dinámica entre Claudio Borghy y Jorge Valdivia, quienes no dejan de tirarse la pelota, manchada de mala onda. Primero el Mago criticó al exDT de la selección chilena de sus malos resultados con la Roja, luego el argentino le sacó en cara el “bautizazo” y le dijo que tiene trabajo en radio ADN, gracias a que él no quiso aceptar la oferta. “Lo que yo despojo, él lo agarra como una gran fuente de trabajo”, según contó La Tercera.

Sin embargo, ahora el golpe de gracia lo dio el jugador, quien sacó su vara mágica para tirarle toda su artillería, acusándolo de beber alcohol en las concentraciones.

“El bautizo fue un error que nosotros cometimos, pero él no se debe olvidar lo que pasó en España cuando no se sube en un buen estado al bus. Se jugó en el estadio del Espanyol, en esa gira. A mí no me lo contó ningún jugador, no me lo contó ningún dirigente. ¿Si estaba tomado? Así es”, afirmó el exjugador de Palmeiras y Colo Colo.

“Borghi no se olvide...”

Además, agregó que “Borghi no se olvide que nosotros compartimos con sus amigos representantes en los salones de concentración de la Copa América. Él dejaba entrar a sus amigos representantes a tomar con libertad, con amiguismo, durante la Copa América en Argentina”.