Pinilla reprocha la actitud de Alexis en la Roja: “Lo que yo espero de él es que apoye, no que le levante los brazos a un cabro de 24 años”

Más allá de lo estrictamente futbolístico, la gira por Europa de la Roja dejó algunas actitudes de los jugadores experimentados que llamaron la atención en el medio futbolístico nacional.

A unas declaraciones de Arturo Vidal sobre Ben Brereton, se sumaron las quejas de Alexis Sánchez tanto dentro como fuera de la cancha ante sus compañeros, respecto a la falta de generación de juego en la Selección.

Ante ello Mauricio Pinilla, exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo, reprochó la actitud de Alexis, en su condición de jugador experimentado, frente a sus compañeros de menor edad en la Roja.

“A un jugador de su experiencia y trayectoria, como el mismo dice de 150 partidos, 50 goles y máximo asistidor, lo que yo espero de él es que apoye, no que le levante los brazos a un cabro de 24 años”, manifestó “Pinigol” en ESPN.

Tras ello, Pinilla remarcó que sus cuestionamientos a Alexis tienen que ver netamente con lo que el tocopillano exhibe dentro de la cancha. En ese contexto, hizo un particular descargo.

“A mí no me interesa lo que haga Alexis con su auto, con sus perros, dentro del camarín… jamás he hablado de eso porque no me interesa. Los que hablan de eso y los que viven de la vida privada de los demás son una mierda”, expresó.