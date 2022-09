Guarello carga duramente contra Tagle y pide que se declare a la U como ganador del Clásico: “Corresponde para dar un castigo ejemplar”

A raíz de los graves incidentes que obligaron a suspender el Clásico Universitario de ayer miércoles, cuando apenas iban 4 minutos de juego, el periodista Juan Cristóbal Guarello cargó duramente contra el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y planteó que el partido debiese darse por finalizado con la U como vencedor.

Respecto a sus críticas a Tagle, Guarello sostuvo que el mandamás de la “Franja” no se ha mostrado categórico a la hora de condenar la viole4ncia en el fútbol. “Cuando Castillo atacó a Fuenzalida y le tiró la barra encima por una entrevista que había dado, Tagle no dijo nada, no hubo condena por parte del club. Después de los graves incidentes en el partido de la Copa Chile contra Audax Italiano, en el que invadieron la cancha y se robaron las redes, la UC apeló y pidió una orden de no innovar para poder jugar con público contra la U. Un grave error y lo está pagando con su salud Parra”, sostuvo el periodista en Canal 13.

“Es una historia de nunca acabar. Terminemos de romantizar las barras bravas”, complementó.

Posteriormente, respecto a la resolución que se debe tomar tras la suspensión del partido que se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el también rostro de DirecTV estableció que “si fuera el reglamento del Campeonato Nacional, no habría dudas de que la U ganaría 3-0. Si el reglamento de la FIFA se aplicara, la U hubiese ganado 3-0. Pero el reglamento de la Copa Chile es más flexible, hay que esperar lo que diga el directorio”.

En ese sentido, el reciente fichaje de Radio Agricultura sostuvo que “existe una posibilidad de que se sigue jugando, pero a mí me parece que debería dar por ganador a la U por 3-0, considerando los antecedentes de otros campeonatos”.

“Corresponde para darle un castigo ejemplar para quienes cometen estos tipos de actos, que sufran de manera clara un castigo y un tipo de sanción, que no quede solo en palabras al viento y condenas generalistas, que no aportan nada”, cerró.