“No le está diciendo la verdad a la gente”: Barticciotto critica a Clark por asegurar que la barra de la U tiene un buen comportamiento

Marcelo Barticciotto, exfutbolista y actual comentarista deportivo, criticó duramente a Michael Clark, presidente de Azul Azul, luego que este último asegurara que la barra de Universidad de Chile ha tenido un buen comportamiento en los estadios, a diferencia de la hinchada de la UC.

“Respecto a las declaraciones de Clark, yo estoy de acuerdo con lo que dijo que esto no puede pasar, que esto es inconcebible. Pero ahora, que él haya dicho que la hinchada de la U se porta bien, no le está diciendo la verdad a la gente, porque él habla acá de una invasión, acá no hubo invasión, donde hubo invasión fue en el Estadio Nacional con la gente de la U”, manifestó el ídolo de Colo Colo en ESPN F90.

Del mismo modo, “Barti” extendió sus críticas a Juan Tagle por las gestiones que hizo Cruzados para poder jugar con público ante la U en Valparaíso. “A la gente hay que decirle la verdad. A Juan Tagle y a los dirigentes les pediría que no pidan más orden de no innovar, esto es una vergüenza, porque al final los clubes quieren jugar los partidos importantes con mayor cantidad de gente y los terminan castigando en partidos contra equipos que van 20 personas. Entonces, así somos todos vivos”, expresó.

¿Qué fue lo que dijo Clark?

Tras los incidentes en el estadio Elías Figueroa Brander, Michael Clark sacó la voz y habló con los medios de comunicación presentes en el recinto porteño. En dicho contexto, lanzó sus declaraciones sobre el comportamiento de las barras de la UC y la U.

“Acá acaba de pasar algo que algo que no puede pasar y que, lamentablemente, con Católica viene pasando de manera reiterada. A nosotros como club, nuestra barra se porta de manera increíble y nos dan con la punta del zapato, nos mandan de aquí para allá. No puede ser que por esta barra que ha tenido mil y un problema, que la han castigado en partidos nacionales e internacionales, que estaba castigada para este partido, terminemos con un jugador nuestro en la clínica, con un trauma severo. Aquí no se puede hacer que no ha pasado nada”, estableció.

“A la Universidad de Chile le cuesta mucho organizar los partidos, le ponen mil y un problema, yo creo que nuestra barra se ha portado bien, yo no quiero decir que no hemos tenido ningún problema, pero problemas como estos no hemos tenido, no hemos estado cerca de tener y estoy seguro que tampoco vamos a tener”, complementó.