Con Felicevich como protagonista: Maks Cárdenas revela los mensajes por WhatsApp que le envió Guarello

A raíz de la polémica por la no aparición de los futbolistas Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal en el libro “Héroes y Leyendas del Deporte Chileno”, se desató un duro round entre los periodistas Juan Cristóbal Guarello y Maks Cárdenas.

Y es que tras los dichos de Guarello el viernes por la noche en Canal 13, al referirse por primera vez de manera pública sobre esta situación, Cárdenas le salió al cruce con una publicación en Twitter.

“Decir que Vidal, Alexis y Medel no aceptaron participar del libro es desinformar y ensuciar su imagen. No me extraña de quién lo dice. Aparecen ilustrados en un sinnúmero de publicaciones que incluso comparten en sus redes. Encontrar al real responsable, eso es periodismo”, fue lo que escribió Cárdenas, a propósito de los dichos de Guarello.

Posteriormente, en la edición del lunes de “Deportes en Agricultura”, Guarello cargó duramente contra el empresario Fernando Felicevich por toda la controversia en torno a la no aparición de Alexis, Medel y Vidal en el citado libro. En ese contexto, también aprovechó de dejarle un recado a Cárdenas.

“El señor Felicevich dice que yo le hago mal al periodismo. No Felicevich, los que le hacen mal al periodismo son aquellos que a usted le tienen miedo o que tienen demasiada cercanía con usted. Y entre ellos quiero ubicar a un señor que se llama Maks Cárdenas, que andaba de fiesta con los jugadores en la Copa América, que obsequiosamente empezó a subir cabezas de pescado a Twitter y que ni siquiera sabe poner la tilde en su apellido”, lanzó el autor de “País Barrabrava”.

Los mensajes por WhatsApp

Horas después de esos duros dichos, Maks Cárdenas utilizó su cuenta en Twitch para hacer sus descargos. En ese contexto, el corresponsal en Europa de ESPN mostró unos mensajes por WhatsApp que le envió el propio Guarello.

“Entiendo que andabas de carrete con los jugadores en la Copa América. Profesional. Siempre sospeché de los periodistas vendidos a Felicevich. Gracias por darme las pruebas. Buenas noches”, fueron los mensajes que le dejó Guarello a su colega.

Ante ello, Cárdenas manifestó: “Tú eres premio nacional de periodismo deportivo, gracias por darme tribuna. Lo que pasa es que vas como un caballo creyendo que solo tú tienes la verdad y, como crees que la verdad es así, te vas a una parte no más”.

“Por eso te utilizaron y por eso te utilizo yo ahora. Por eso tú y otro premio nacional de periodismo deportivo se mandaron la cagada y tuvieron que salir a pedir disculpas después, porque sabían que ibas a picar”, agregó.

En la misma línea, el reportero sostuvo lo siguiente: “que pena para ti que yo no tenga vínculos con Felicevich, eso te habría encantado. Lamentablemente te quedaste en difamaciones y ya está”.