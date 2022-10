“Es algo penoso”: los descargos de Luis Felipe Gallegos al acusar insultos de Ángelo Hermosilla

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en Santa Laura, que terminó con triunfo 3-2 en favor del elenco de colonia, tuvo un caliente final, fundamentalmente por la molestia de los jugadores azules contra el equipo arbitral encabezado por Ángelo Hermosilla.

Y es que sumadas a las quejas por las decisiones arbitrales durante el encuentro, los futbolistas de la U increparon duramente a Hermosilla por presuntos insultos contra Luis Felipe Gallegos.

“Quédate callado, malo cu...”, le habría dicho Hermosilla a Gallegos, según declaró Sebastián Miranda, director técnico de los laicos en su conferencia de prensa.

En la cancha, una vez terminado el encuentro, el propio Gallegos fue a encarar a Hermosilla tras el término del encuentro. “Me insultaste, ahí están las cámaras”, le dijo el volante azul al réferi, consciente que sus reclamos estaban saliendo en vivo y en directo a través de la transmisión de TNT Sports.

“Jamás un árbitro me había insultado”

Antes de abandonar Santa Laura, Luis Felipe Gallegos entregó declaraciones a los medios de comunicación presentes en estadio de Independencia. Al ser consultado por los insultos de Hermosilla, su respuesta fue la siguiente: “Fue así, es algo penoso. No me gusta hablar de estos temas. Es lamentable, después de muchos años que llevo como profesional jamás un árbitro me había insultado. Obviamente no lo voy a decir, pero te saca de onda que estén pasando este tipo de situaciones en el fútbol chileno”.

“No voy a decir qué me dijo. Después saldrá un informe, pero para qué seguir hablando del tema. Es complicado y delicado, prefiero no decir más porque puede haber una sanción”, complementó.