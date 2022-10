Diego Coelho reveló amenazas a su familia tras choque fortuito con Brayan Cortés

Diego Coelho, delantero uruguayo de Curicó Unido, reveló que durante las últimas horas ha recibido diversas amenazas a través de redes sociales, producto del choque fortuito que sufrió con Brayan Cortés en el partido de ayer, y que dejó al arquero colocolino con una lesión en su nariz, señaló al medio AS Chile.

Según reveló, las amenazas son “de gente mal intencionada que piensa que un jugador hace jugadas a propósito. Nunca vas a querer lastimar, primero, a una persona y luego a otro jugador de fútbol”.

[ “Estamos en la mierd...”: Hinchas golpean a jugador de Curicó Unido Bayron Oyarzo ]

”Fue una jugada normal en un choque durante el partido. Los dos quedamos lesionados y por esa jugada me tuve que salir del partido. Fue una jugada mala para los dos, fue un choque nada más”, describió el charrúa, acotando que “me amenazan a mí y a mi familia por cosas que no se entienden”.

[ Jorge Valdivia con tarjeta roja en casa de su madre debido a “excesos” tras separación ]

“Nos saludamos”

Consultado por si pudo conversar con el portero albo después del partido, dijo: “Nos saludamos, normal, y no me dijo nada por si tenía algo.

Yo también lo vi y tenía los algodones en la nariz así que supuse que estaba bien. En ese momento, pensé que el que se había llevado la peor parte había sido yo, pero bueno. Ya veo que puede tener un poco más”.

”Yo vengo mirando el balón y no veo Brayan. Después, cuando veo a Brayan, ya lo tengo encima de mí, voy a disputar el balón y ya no me puedo frenar. Ahí se genera el choque”, detalló respecto de la comentada jugada.

Coelho aseguró también que “tampoco quiero que por esto se genere más polémica. Simplemente quiero mostrar que solamente fue un choque, una jugada de partido. Que fue mala suerte para los dos, que los dos salimos lastimados en esa situación. Es una situación, como te dije, en que voy mirando la pelota, no veo a Brayan y chocamos sin querer”.

Sobre una jugada anterior, en la que disputó un balón con Maximiliano Falcón y terminó caído fuera de la cancha, recordó: “Creo que esa jugada fue peor que la mía con Brayan. Fue una jugada de cancha, yo me puteé con Maxi. Claro, somos amigos y no pasa nada, fue una jugada de partido. Salí golpeado en la cabeza, tuve un golpe y también tuve sangre. Son jugadas de partido, lamentablemente justo estaba el fotógrafo, caía sobre sus cosas y salí con la peor parte”.