Fabián Cerda denuncia amenazas por parte de hinchas de Colo Colo: “Me dicen que si me pillan me van a matar”

El arquero Fabián Cerda, pilar fundamental en la gran temporada 2022 de Curicó Unido y figura en el reciente empate 1-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, denunció graves amenazas que recibió por parte de hinchas albos en la previa del mencionado cotejo.

“Tengo muchos mensajes de amenazas de parte de hinchas de Colo Colo, donde me han faltado el respeto y me dicen que si me pillan me van a matar. No sé si la PDI pueda hacer algo”, contó el portero curicano, en conversación con Radio ADN.

Llevando aquellas graves amenazas al plano futbolístico, el meta formado en Universidad Católica estableció que “si no estás bien de la cabeza, esos mensajes te pueden sacar y a lo mejor no puedes rendir bien en el partido”.

Junto con ello, Cerda dio cuenta de otro tipo de extorsión por parte de presuntos fanáticos del “Cacique”. “Me pasó una anécdota antes del partido, ya que me llegó un mensaje amenazándome, donde me decían que iban a subir fotos de mujeres que estuvieron conmigo y que se las iban a mandar a mi pareja”, relató.

“Me dio risa porque no tengo pareja y estoy soltero y era solamente para sacarme del partido. Después le dejé el visto, no le respondí y me dice ‘tranquilo, si era una broma, que gane el mejor el fin de semana’”, complementó.

Más allá de eso, Cerda manifestó preocupación por este tipo de hechos. “Imagínate lo que ese mensaje podría provocar si yo tuviese pareja, ya que esa imagen la subieron a un portal y el tonto que manda ese mensaje que está detrás de esa cuenta, no sabe lo que puede provocar”.