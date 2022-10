“Me dijo que iba a ser culpa mía y yo le dije que no”: alcalde de Antofagasta desclasifica conversación con Pablo Milad

Suman y siguen las repercusiones tras la suspensión del partido que debían disputar ayer sábado Deportes Antofagasta y Palestino, ante la imposibilidad de utilizar el estadio Calvo y Bascuñán, a propósito de un evento deportivo que se estaba llevando a cabo en el lugar.

A raíz de la petición de los puntos por parte de los “árabes”, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) apuntaron sus dardos al municipio local, que no habría respetado un acuerdo al que se llegó durante la jornada del viernes.

Sin embargo el propio alcalde de la capital de la Segunda Región, Jonathan Velásquez, alzó la voz y desmintió cualquier tipo de acuerdo con la ANFP. Además, acusó insistentes llamados telefónicos.

“Mi trabajo es estar al tanto y preocuparme de todo lo que pasa en la ciudad, pero no hubo ningún acuerdo. Me llamó el presidente de la ANFP y me dijo que si el CDA no jugaba hoy (sábado) iban a perder tres puntos, que con eso se iban a ir derecho al descenso y que eso iba a ser culpa mía y yo le dije que no”, comenzó diciendo el jefe comunal, en diálogo con Radio Sol.

Jonathan Velásquez. Fuente: Aton Chile.

En la misma línea, el jefe comunal reveló que personeros de la ANFP se habrían contactado con participantes del torneo de atletismo que estaba previamente agendado y, por si fuera poco, denunció amenazas en contra de la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Antofagasta, Catalina Bravo.

“(Milad) dijo que habían hablado con los atletas y que ellos iban a desocupar el estadio a las 14:30 horas. Yo le dije ‘qué raro, voy a conversarlo con la directora de Dideco y con el asesor jurídico’. Los llamé y me contaron otra versión que no tenía nada que ver y la directora me dijo que la amenazaron. Ahí yo dije ‘cortamos toda relación’”, declaró el alcalde de Antofagasta.