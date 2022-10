Jorge Valdivia compartió una pena que sintió tras la obtención del título de Colo Colo en Coquimbo

Más allá de la profunda alegría que le produjo la obtención del título del Campeonato Nacional 2022 por parte de Colo Colo -algo de ello se hizo viral en redes sociales-, Jorge Valdivia compartió una pena que sintió respecto al marco en el que se coronó campeón el “Cacique”.

En la edición de este lunes de “Los Tenores” de Radio ADN, el “Mago” lamentó que Colo Colo no pudiera levantar la copa ni tampoco contar con sus hinchas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el duelo que venció 2-0 a Coquimbo Unido, lo que selló la obtención de su estrella 33.

“Me dio mucha pena el hecho de no haber visto al hincha colocolino, me dio mucha pena que los jugadores se arrancaran al camarín, lógicamente querían disfrutarlo en privado entre ellos. Y digo se arrancaron no en una forma negativa, sino que la ANFP los hizo que se arrancaran, la ANFP hizo que ellos se arrancaran y no fue capaz de llevar la copa”, partió expresando Valdivia.

“A mí no me vengan a decir que los dirigentes dijeron que ellos no la querían recibir, era el año entero de los jugadores, con muchos sacrificios, lamentablemente no pudieron levantar la copa… está bien, se retrasa una semana más y lo van a poder hacer con sus hinchas y vamos a olvidar esto. Pero hay que recordarlo porque es un punto negativo en esta gran campaña”, añadió.

En la misma línea, el exseleccionado nacional estableció que “hay que felicitar a Colo Colo, a sus jugadores, ayer queríamos ver un estadio lleno, una fiesta linda. Creo que el hincha de Coquimbo se comportó muy bien, a pesar que hubo problemas al principio, pero creo que en general el hincha de Coquimbo respetó mucho el partido, respetó que hubiese un equipo que sabía que era campeón y que el otro equipo está muy cerca de bajar. Esas cosas hay que destacarla , pero lo otro es un llamado de atención”.