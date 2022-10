La mamá de Gabriel Suazo recordó insultos y amenazas de muerte que recibió el capitán de Colo Colo en 2020

En medio de los festejos Colo Colo en el Estadio Monumental por la obtención de la 33a corona de campeón nacional, Luz Urbina -madre del capitán y referente Gabriel Suazo- no pudo evitar recordar los malos momentos que pasaron ella y su familia hace un par de años.

Según confesó la progenitora del lateral izquierdo, el círculo cercano del futbolista sufrió mucho en 2020, debido al irregular nivel de su retoño, quien era uno de los más criticado en el plantel albo.

”A nadie le gusta que insulten a su hijo... Nos amenazaron de muerte, decían mentiras. Y que haya logrado revertir esa situación adversa, que le demostrara a la hinchada lo que ama al club, me enorgullece como mamá”.

“Incluso le dije que desistiera y me dijo que no... Me siento orgullosa del hijo que tengo”, indicó Luz Urbina, quien añadió que “llorábamos en silencio... A mi hijo menor le mandaban memes y le hicieron ciberbullyng. Pero Gabriel dio vuelta esto”.

“Luchó y nos demostró como familia que se puede. Lo mismo deben hacer los jóvenes que empiezan, saber que se puede cuando se quiere”.

Por último, la madre de Gabriel Suazo señaló sobre la posibilidad de que que defensa emigre al extranjero que “él se merece todo en esta vida, y ojalá pueda irse afuera. Lo voy a extrañar mucho, pero ha trabajado toda su vida para eso. Se lo ganó, trabajó duro física y mentalmente. Se lo merece con creces”.

