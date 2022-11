“Está pintado para Colo Colo”: Ronald Fuentes reveló que Carlos Palacios quiere volver a Chile

Aunque no es su representante, pero sí lo conoce porque lo dirigió de 2019 a 2021 en Unión Española, Ronald Fuentes bien sabe del talento del delantero Carlos Palacios, quien por estos días se mantiene en un segundo plano en el fútbol brasileño, y quien, en sus palabras, desea regresar al fútbol chileno para sumar minutos y recuperar el lugar que perdió en la selección nacional.

Y en ese escenario, este viernes el técnico aseguró en entrevista con el programa deportivo “De fútbol se habla así”, de DirecTV, que Palacios “está pintado para Colo Colo”, club que habría manifestado cierto interés en repatriar al futbolista de Vasco da Gama.

El futuro de Carlos Palacios

“Carlos Palacios quiere venir a Chile y sumar minutos, está pintado para Colo Colo”, explicó Fuentes, quien incluso aseguró que con su rendimiento el formado en Santa Laura es “mucho más jugador para la selección” que algunos de los actuales convocados por el DT Eduardo Berizzo para la gira de partidos amistosos de la Roja en Europa.

“Eduardo Berizzo sabrá cuándo sacar a los de la generación dorada. Yo habría conversado con ellos, que descansaran, porque sin duda estarán en las clasificatorias para dar oportunidad a los más jóvenes”, argumentó Fuentes, quien incluso se aventuró a dar los nombres de algunos jóvenes deportistas que han destacado en la última temporada y que, en su opinión, deberán tener más oportunidades de mostrar sus condiciones en las próximas clasificatorias al mundial que se disputará en 2026 en los países de Estados Unidos, México y Canadá.

“Vicente Pizarro, Lucas Assadi y Darío Osorio mostraron cosas interesantes, (Gabriel) Norambuena también en Unión Española. Hay bastante jugadores jóvenes. Los técnicos debemos dar más rodaje a estos jugadores”, afirmó.

Cabe recordar que Palacios fue el tema que abrió este viernes la polémica en Colo Colo, luego que uno de los principales accionistas de ByN, Aníbal Mosa, cuestionara el trabajo de la actual presidencia de la concesionaria (Alfredo Stöhwing) y del gerente deportivo del club (Daniel Morón) en la poca inversión realizada para contratación de refuerzos, uno de ellos, precisamente el futbolista formado en Unión Española.

“Es un nombre que está en carpeta. Pero por lo que he sabido, parece que no hay ningún avance. Desde la gerencia deportiva no han hecho ningún contacto con él, lo que me preocupa bastante porque tengo entendido que él tiene intenciones de venir a Colo Colo”, aseguró Mosa a radio ADN.