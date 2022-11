Detienen a Carlos Palacios tras ser funado en redes por violencia intrafamiliar

El exjugador de Unión Española y actual integrante de Vasco da Gama, Carlos Palacios fue detenido el jueves, tras ser acusado de violencia intrafamiliar, indicó el medio Red Gol, asegurando que se encuentra en dependencias de la SIP de la 7° Comisaría de Renca, a la espera del fiscal.

Según se informó. el futbolista, quien sería una de las cartas para jugar en Colo Colo desde el año 2023, fue funado en redes sociales por su expareja y madre de su hijo, con quien estuvo cuatro años de relación.

“Quince minutos antes vino a dejar a su hijo y me ofreció balazos a mi porque yo le dije que no quería nada nunca más con él. Compartan por favor”, fueron algunas de las publicaciones que realizó la mujer en su cuenta de Instagram, acusando a la “Joya” de amenazas reiteradas.

Además, acusó acciones temerarias con el pequeño hijo.

“Él juega con la vida de él llevándoselo en su auto y creyéndose Toreto por las calles con mi hijo de dos años y sin silla de seguridad. Él vino y me ofreció balazos en la casa de mi mamá, quería mandarme presa, embarazada de él...Solo se dedica a emborracharse, todos los días maneja curado...”, fueron parte de las graves acusaciones.

carlos palacios amenazando a su pareja para quedar con arraigo nacional y obligar a vasco a venderlo a colo-colo pic.twitter.com/IhFFWeINm2 — elisberto🇰🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@eIisberto) November 25, 2022

La llegada de Palacios a Colo Colo

Fue el propio jugador quien dio luces respecto de lo que será su futuro a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, en medio de los rumores que lo situaban negociando con Colo Colo, informó la agencia Aton Chile.

Durante la instancia ya mencionada, la “Joya” se fijó en la pregunta de un hincha que le preguntó sobre dónde jugaría en el 2023, teniendo en cuenta que durante esta semana, algunos medios deslizaron la posibilidad de que el futbolista podía volver a Unión Española, club que lo vio nacer.”Independencia, Macul o Río. ¿Dónde juegas?”, consultó el cibernauta, a lo que joven delantero respondió que no podía decir mucho, salvo lo siguiente: “¿Por dónde vamos ahora? ¿Carlos Valdovinos? Ya, por ahí va la pista”.

Carlos Valdovinos es la estación de Metro ubicada en el límite de las comunas de San Joaquín y Macul, y que forma parte de la Línea 5. A solo dos paradas, se encuentra Pedrero, estación más cercana al estadio Monumental.

”Viendo el vivo de Carlos Palacios, me vuelvo a ilusionar”, “Carlos Palacios a Colo Colo, mi gente, confirmo”, o “Carlos Palacios Welcome to Colo Colo”, fueron los comentarios de algunos fanáticos del Cacique en redes sociales.

Por lo demás, en el live se hizo presente el portero de Colo Colo y la selección chilena, Brayan Cortés, quien también consultó respecto de su futuro. “Al Colo, mane?”, consultó el iquiqueño.