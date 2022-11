“¿Sabes el cagazo que tenía?”: Kun Agüero reveló tenso cruce por mensajes privados con Canelo Álvarez

Sergio “Kun” Agüero, quien le salió al cruce a Saúl “Canelo” Álvarez por sus amenazas contra Lionel Messi, reveló un nuevo capítulo de esta polémica que ha tenido como protagonista al popular boxeador mexicano.

A través de una transmisión por Twitch, en la que compartió con Ibai Llanos y Javier “Chicharito” Hernández, el exdelantero del Manchester City contó que el asunto con Canelo fue más allá del duro cruce de palabras a través de Twitter, ya que el pugilista mexicano le hizo llegar mensajes privados.

“Cuando me mandó el audio, ¿sabes el cagazo que yo tenía?”, dijo el “Kun” de entrada y con su reconocido sentido del humor.

Tras ello entregó detalles. “Veo el teléfono que dice ‘mensaje de audio de Canelo’ y digo la mierda que me parió. Para que entiendan, lo que me dijo fue así: ‘Pinche cabrón, pues me gustabas, culero’. Eso me dijo en el audio”, contó.

Luego, el exseleccionado argentino dio a conocer parte de su respuesta a Canelo. “Yo le contesté bien y le dije ‘Señor Canelo, escúchame, me parece que te estás equivocando, no conoces a Leo, en ningún momento está pisando la camiseta de México. Reconoce que te equivocas’. Él me puso que respetara su opinión”, expuso.

“¿Quieres que respete tu opinión? Perfecto, yo defiendo a Leo porque es mi íntimo amigo y claramente respeto tu opinión y tú respetas la mía”, continuó.

Para rematar su narración y entre sus propias risas más las de Ibai y “Chicharito”, Agüero expresó: “Ahí quedó, hasta que me le encuentre y me cague a bifes”.