Beausejour contó la historia de su imagen que se convirtió en un meme: “Justo ese día, como andaba manejando, no tomé”

Tal como ha ocurrido durante otras fechas de fiestas, en el marco de la bienvenida al 2023 comenzó a circular en redes sociales una imagen meme con Jean Beausejour como protagonista.

Es más, hasta el propio “Bose” decidió compartirla en sus redes sociales, ya que sus propios amigos se la hicieron llegar en masa a través de mensajes internos. “Ahora la subo para que no me la manden más por favor”, expresó al publicarla en sus historias en Instagram.

La imagen en cuestión se trata de una fotografía en la que aparece el exseleccionado nacional vestido formalmente, apoyado sobre una nutrida barra cargada de vasos y diferentes tragos.

Captura IG Jean Beausejour

Y durante la edición de este martes de “Los Tenores”, Beausejour se dio el tiempo de explicar el origen de esa imagen. “Esa foto que anda circulando ocurrió en un matrimonio... En un matrimonio de un integrante de la Selección”, partió contando.

“Justo ese día, como andaba manejando, no tomé. Entonces, voy a la barra y le pido al barman un jugo de naranja… Cuando le estoy pidiendo el jugo llega un ex compañero, Sergio Herrera, jugamos juntos en la U de Conce y éramos amigos en común con el que se casaba. Y me dice ‘saquémonos una foto para mandársela a mis amigos’, pero en esa foto no sale Sergio Herrera y solamente salgo yo apoyado en la barra y con una cantidad de copete atrás”, continuó.

Dejando en claro que el asunto se lo toma con mucho humor, el bicampeón de América con la Roja apuntó que “con esa foto se originó un meme ‘mi mamá me dice que no me cure tan luego’ y aparezco ahí. Me causa gracia, me la mandan todos mis amigos para las fiestas, para el 18 o el Año Nuevo, entonces, para que no me la manden más, la subí y y entonces así no me joden”.

Por último, Jean Beausejour reveló quién era su compañero de Selección que en dicha instancia contrajo matrimonio. “Ese día se casaba el capitán, Claudio Bravo. Tenía que andar bien, no podía dar una mala imagen”, expresó.