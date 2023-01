La última revelación de Cristopher Toselli: “Mi familia es hincha de la U”

Cristopher Toselli, futbolista profundamente identificado con Universidad Católica y que se convirtió en el más reciente fichaje de la U con miras a la temporada 2023, reveló que posee un fuerte lazo familiar con su nuevo equipo.

“Mi familia es hincha de la U. Mi tía, mis primos, mi hermano. La verdad que ellos sinceramente estaban muy contentos, pero no me quiero quedar en eso, sinceramente. Si bien mi familia es de la U, como que quiero ganarme el respeto del hincha en la cancha, entregando el cien por ciento más que hablando”, declaró el experimentado arquero, en conversación con el sitio oficial de la U.

Sobre su presente deportivo y su fichaje en la U, “Hulk” comentó que “me pilla en un momento donde soy más grande, con más experiencia. Lo del año pasado me sirvió para crecer en todo sentido, en una liga argentina que se vive muy pasionalmente, donde por suerte me tocó jugar bastante y vengo con la mejor disposición para ponerme ya al mando del entrenador”.

En cuanto al momento de Universidad de Chile, el portero de 34 años sostuvo que “es un equipo grande, sé que el club tiene muchas ganas de volver al lugar que se merece. Sabemos que fueron unos años un poco difíciles. Cuando recibí el llamado sinceramente no lo dudé, al ver también que estaban contratando a jugadores importantes, de buena calidad, también la materia prima que tiene el club con los jugadores jóvenes, fue muy importante para tomar una decisión y la verdad es que estoy muy contento”.

Campos y la hinchada

Por otro lado, Cristopher Toselli tuvo palabras sobre Cristóbal Campos, con quien animará una reñida lucha por el puesto de arquero titular. “Me parece buena competencia como siempre la he tenido estos últimos años. Cristóbal es un arquero que tiene mucha proyección, que fue llamado a la selección y aparte es del club, que eso me parece que es importante para la institución. Al final esto es una competencia sana, nos vamos a entregar al cien por la U y la verdad que tengo muchas ganas de encontrarme con ellos y entrenar”, estableció.

Por último, el meta que incluso es considerado ídolo en ciertos sectores de la UC dejó un mensaje a la hinchada de su nuevo equipo. “Que confíen primero en el proceso que está haciendo la U con un técnico de trayectoria, de nombre, que eso es muy importante. Con los jugadores que también vienen a reforzar esta institución, que tienen su recorrido. Y me parece que el apoyo es algo que está de más, porque algo que caracteriza a la U es el apoyo de su gente y me parece que eso no va a cambiar”, manifestó.