Johnny Herrera le desea lo mejor a Toselli en la U: “Le mandé un mensajito, porque había llegado a un equipo grande”

Johnny Herrera, uno de los mayores emblemas en la historia de Universidad de Chile, expresó sus mejores deseos para Cristopher Toselli, arquero muy identificado con la UC y que recientemente se convirtió en fichaje de la U.

“Incluso hasta yo le mandé un mensajito, porque había llegado a un equipo grande. Le deseo lo mejor, es un excelente profesional, no me voy a cansar de decirlo. Lo felicito de verdad, es una opción valiente, él tiene un pasado muy emblemático en Católica y el hecho de que se haya cambiado de vereda habla bien de él”, expresó “Samurái” en la edición del miércoles de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

“Fuimos muchos años compañeros de selección, es una excelente persona y un excelente profesional. Además, con toda la experiencia que tiene, va a ayudar mucho a los arqueros jóvenes canteranos que tiene la U”, complementó.

Además, el ídolo azul valoró la respuesta que entregó Toselli al ser consultado por los comentarios de Nicolás Castillo. “Estuvo bien. Yo creo que en su lugar, si me hubiesen preguntado a mí, no hubiese podido ser tan compuesto, porque cuando te pasan a llevar tanto, te dan ganas de reaccionar de otra forma. Mis felicitaciones para él, es un excelente profesional. No me voy a aburrir de decirlo”, comentó.

“Si tiene que decir algo, que lo diga”

Desde su rol de referente histórico de la U, Johnny Herrera también se permitió entregarle un consejo a Cristopher Toselli. “Si es que le puedo dar un consejo, porque estuve como 20 años en el club, es que se comprometa y que no sea como un simple arquero que llega y que todo lo que pasa en el club o lo que pasa en el camarín que lo vea pasar”, estableció.

“Que no sea uno más, que se comprometa. Si tiene que hablar, que lo haga, porque muchas veces los segundos arqueros o cuando no te toca jugar, como te abstraes o te separas un poquito”, continuó.

Cristopher Toselli Foto: Photosport

Por lo mismo, “Samurái” instó a “Hulk” a tomar protagonismo en el plantel de la U. “Ojalá que lo haga, porque no es fácil cambiar de un color a otro, pero ya estando dentro del camarín, hay mucha gente nueva en la U que llegó de otros equipos. Por lo tanto, que el tipo si tiene que decir algo, que lo diga”.

“A mi me tocó ser por muchos años el segundo arquero de la Selección, pero cada vez que hablaba o tenía que decir una cosa era muy escuchado, porque tenía el respeto de mis pares. Entonces, eso es muy importante en este momento cuando Toselli esté en el camarín de la U”, cerró.