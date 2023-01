Valdivia cuenta detalles de su encuentro con Bolsonaro: “Me dijo que me seguía, que le gustaba mi fútbol, pero que era indisciplinado”

Jorge Valdivia, quien el fin de semana fue tendencia en redes sociales por su encuentro con el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, regresó este jueves al panel de “Los Tenores” y se refirió justamente a este encuentro con el político de extrema derecha.

“Él estaba en el mismo condominio donde yo pasé mis vacaciones (Miami), y Daniela (Aránguiz) quería sacarse una foto con él. Como sé que el hombre es muy hincha de Palmeiras y había una fila gigante para sacarse una foto con él, me acerqué al asesor, le pregunté si era posible una foto y ahí él me reconoció inmediatamente. Me dijo que me seguía, que le gustaba mi fútbol, pero que era indisciplinado”, contó.

El “Mago” también explicó que “cuando el asesor le dice que yo estoy en un costado, él se gira y me llama ‘Mago’. Había mucha gente esperando para sacarse una foto con él, lógicamente casi todos brasileños, pero él llevaba muchos días ahí”.

“Daniela quería sacarse una foto, quería sacarse una foto y hasta que ese día coincidimos. Justo cuando salimos él estaba ahí recibiendo a la gente. Entonces fue, bueno ya, pasemos”, continuó.

Además, comentó que “ella lo hizo público, ella dijo ‘una foto con mi presidente’. Ella es bien clara en sus posiciones políticas. Hay que respetar”.

Daniela Aránguiz y Jair Bolsonaro Fuente: Instagram

Sobre la viralización de este momento, Valdivia sostuvo que “nos sacamos una foto y él grita ‘Valdivia, ídolo de Palmeiras’. Habían muchos hinchas de Palmeiras, empezaron a grabar, lo suben a Twitter y de ahí se agarran los medios nacionales”.

En cuanto a las críticas recibidas por el encuentro con este líder ultra conservador, el exseleccionado nacional dijo lo siguiente: “Yo la verdad más recibo, pero no pasa nada, tengo una carcaza que aguanta demasiado. Ya pasé esas etapas donde me calentaba por algunas cosas. Hoy ya disfruto la vida”.