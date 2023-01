Jorge Valdivia insta a Colo Colo a pujar por Benjamín Kuscevic: “Está calado, si yo fuera el director deportivo iría por él”

En las últimas horas se dio a conocer que Colo Colo no inscribirá a Emiliano Amor en el primer semestre, ya que el defensa argentino enfrentará un proceso de recuperación que se extenderá por cerca de cuatro meses. En consecuencia, el “Cacique” tiene decidido fichar un nuevo zaguero en su reemplazo.

En ese sentido, el propio DT albo, Gustavo Quinteros, avisó en conferencia de prensa este viernes que utilizarán el mismo cupo de extranjero que se liberará con la no inscripción de Amor para contratar a ese nuevo defensa.

Ante ello, Jorge Valdivia utilizó su tribuna en “Los Tenores” de Radio ADN para manifestar su opinión al respecto. A juicio del “Mago”, el “Cacique” no necesariamente tendría que gastar un cupo de extranjero para ir por un nuevo defensa, ya que podría hacer el intento por Benjamín Kuscevic.

“Una idea de chileno y buen jugador es Benjamín Kuscevic. Está sin jugar en Palmeiras, no ha tenido muchas chances y me imagino que en lo económico sale del presupuesto de Colo Colo, pero con una buena conversación con Palmeiras se divide lo económico. Palmeiras es una institución que no tendría problema, además tiene su sector defensivo sobrepoblado”, estableció.

“Es un buen jugador, conoce lo que es la institución, sabe lo que es Colo Colo y si bien está identificado con Católica e incluso fue capitán, lleva tiempo en Brasil sin jugar y podría ser una buena opción”, complementó.

Por lo dicho, Valdivia planteó lo siguiente: “Me imagino que la gente de Colo Colo, los encargados de hacer el seguimiento durante mucho tiempo, lo debiesen tener en carpeta. Es un jugador interesante. Benja Kuscevic está calado, yo si fuera el director deportivo, si fuera Morón, iría por él”.

Los números de Kuscevic en Palmeiras

Cabe recordar que tras sus destacadas campañas en la UC, Benjamín Kuscevic fichó por Palmeiras en noviembre de 2020. Con el “Verdao” ha conquistado cinco títulos, entre ellos dos ediciones de la Copa Libertadores, sin embargo no ha logrado consolidarse como titular.

Durante su paso por Palmeiras, Kuscevic registra 44 partidos disputados (36 de ellos como titular). Con el vigente monarca del Brasileirao tiene contrato hasta fines de 2025.