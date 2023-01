Guarello sigue disparando por el fracaso de la Sub 20: “Ormazábal no llegó por habilidades técnicas, fue por Ogalde”

El periodista Juan Cristóbal Guarello, quien disparó con todo tras el fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, lanzó nuevos dardos al respecto y apuntó a la ANFP por la contratación de Patricio Ormazábal como DT.

El destacado peridista afirmó que Ormazábal fue contratado como entrenador de la Sub 20 por la influencia del empresario Cristián Ogalde, representante de jugadores y actual propietario de Magallanes.

“Se hizo todo lo que no se debía hacer en este Sudamericano Sub 20. Ormazábal no llegó por habilidades técnicas al puesto, fue por Cristián Ogalde”, sostuvo Guarello en DirecTV.

Por lo mismo, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 estableció que “la culpa no es de Ormazabal, el problema es más de fondo, el fútbol chileno a nivel de cadetes hace rato le vienen pegando palos”.

Otra vez contra Cagigao

Además, Juan Cristóbal Guarello volvió a cargar contra Francis Cagigao por el fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano que se está llevando a cabo en Colombia.

“Cagigao se demoró un año en formar un proyecto. Un año después, mete su proyecto estrella que revolucionaría el fútbol chileno y fue paupérrimo. Formó un charquicán de problemas”, manifestó.

“Lo que pasó, era lo que tenía que pasar. En la ANFP no se le debe comprar al primero que habla bonito. Que la ANFP de una vez por todas vea quien realmente tiene las capacidades”, complementó.