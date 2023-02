La profunda reflexión de Guarello sobre el fútbol chileno: “El jugador hoy viene con muy mala formación, con mala casa, para qué estamos con cosas”

A propósito del reciente fracaso de la Roja Sub 20 en el Sudamericano de Colombia, el periodista Juan Cristóbal Guarello realizó una profunda reflexión sobre el fútbol chileno, fundamentalmente acerca de la realidad social de la gran mayoría de los jugadores.

“El jugador hoy viene con muy mala formación, con mala casa, para qué estamos con cosas. Los jugadores chilenos tienen mal entorno. El caso Pulgar, por ejemplo, que hay que alejarlo de Antofagasta… Jeisson Vargas, Pablo Aránguiz, hay que sacarlos del barrio porque de lo contrario se vuelven locos, los amigos andan con una leva de gente y cada vez la educación pública peor”, partió expresando Guarello en el programa “Pierna Fuerte” de Agricultura TV.

“Esto es muy doloroso, pero uno escucha hablar a jugadores que eran juveniles en los 90, de extracción social popular como Frank Lobos, que uno lo escucha hablar y dice ‘este cabro es profesor universitario’ con los parámetros de hoy. Se expresa bien, tiene los conceptos claros, modula bien, elabora proyectos. Y Frank Lobos viene de un entorno complicado”, continuó.

En la misma línea, el destacado periodista deportivo sostuvo que “hoy ves jugadores de la selección chilena que no se les entiende lo que hablan. Tampoco han contribuido mucho quienes deben formarlos. Ni los entrenadores, ni los empresarios”.

“Les han enseñado a odiar sus palabras… Tienen que entender que no deben temerle a sus palabras, temen quedar en ridículo, pero qué ha pasado con los jugadores que se fueron a Italia en algún momento. ¿Cómo volvió Córdova? ¿Cómo volvió Pizarro? ¿Cómo volvió el Mago Jiménez?”, complementó.

Para reforzar su argumento, el autor de “País barrabrava” comentó que “en Italia te forman, te enseñan a vestirte, expresarte. Cuando viene el aniversario del Golpe en Chile te preguntan los compañeros qué piensas, qué piensas de las últimas elecciones. En Italia los jugadores opinan de las cosas que ocurren”.

“Hacerles pruebas de actualidad”

En base a lo dicho, Juan Cristóbal Guarello planteó que “a los jugadores hay que formarlos, informarlos, hacerles pruebas de actualidad, hacerlos mirar fútbol. Hay que hacer todo ese trabajo. Sé que es muy difícil, porque en la cultura chilena de hoy, la del choro parao que cree que se las sabe todas, es muy difícil decir ‘tú no sabes todo, hay que enseñarte’”.

Para cerrar, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 dejó el siguiente llamado a los jugadores: “Si un día quieres ir a Europa y tienes un compañero serbio, hay cosas que no le puedes decir. Si tienes un compañero musulmán, hay cosas que no come y hay chistes que no se le pueden decir. Entonces, tienes que formarte, tienes que entender a qué entorno vas a jugar, entender qué pasa en tu país, tienes que aprender a expresarte y no para hablar con la prensa, tienes que aprender a expresarte para vivir, para poder avanzar en tu vida. No es para que uno te haga una entrevista, sino para que cuando te retires del fútbol puedas seguir viviendo y no vivir escondido de tus propias palabras. Ese es un problema grave que tiene el fútbol en la actualidad. Que tiene la sociedad, no solamente el fútbol”.