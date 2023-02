Sebastián Luchsinger tras volver a los relatos: “Después de este lindo momento, me tengo que preparar para volver a mi oficio, que es recolectar basura”

El reconocido relator Sebastián Luchsinger, quien recientemente dio a conocer que se encuentra trabajando como recolector de basura, debido a la falta de oportunidades en los medios, pudo volver a tomar el micrófono para la transmisión de un partido.

Ayer lunes “Tatán” relató el encuentro entre O’Higgins y Huachipato en El Teniente para Radio Rancagua, oportunidad que le surgió como un “pituto” ante las vacaciones de su amigo y colega Héctor “Tito” Garrido.

“Por un poco más de dos horas me volví a poner el traje de relator y en verdad que fue una emoción bastante grande. Estar relatando desde un estadio y en Rancagua, donde estuve tantas jornadas, es algo que me hizo sentir pleno. La Cata, mi mujer, me mandó un mensaje por WhatsApp y estaba emocionada”, declaró Luchsinger en entrevista con Las Últimas Noticias.

Al entregar detalles de cómo surgió esta oportunidad laboral, el “Narrador de los sueños” explicó que “como ‘Tito’ Garrido estaba de vacaciones, Eduardo Palacios, jefe del área deportes, me llamó para hacer este pituto. El miércoles, inmediatamente, le conté a la Cata. Ella estaba feliz y me dio todo el empuje para volver a hacer algo que tanto me gusta. Le pedí permiso a mi jefe en la pega para poder llegar a la hora”.

“Tomé el bus en San Bernardo y me fui estudiando todos los jugadores. Me fumé un par de cigarrillos y con mi clásico café entré a relatar”, complementó.

[ Entre donaciones y voluntariado: Jaime García cumple su palabra y se hace presente en distintas labores solidarias en Ñuble ]

Sobre la transmisión de partido que terminó con triunfo 1-0 en favor de Huachipato, el exrelator de ADN y Biobío, entre otras radios, comentó que “me saqué el traje de todos los días para ponerme el de relator y volví a encontrarme con el Tatán Luchsinger. Insisto que estoy muy feliz por la posibilidad que me dieron”.

“Relaté, fui feliz y ahora vuelvo a lavar las calles”, remarcó y tras ello agradeció las manifestaciones de apoyo recibidas desde que dio a conocer su nueva realidad laboral. “He recibido muchas muestras de cariño y muchas personas me han manifestado las ganas de ayudarme. Eso me llena el corazón. Después de este lindo momento, me tengo que preparar para volver a mi oficio, que es recolectar basura. Muchos me felicitaron por contar la realidad económica que estoy viviendo. Y mis compañeros me agradecieron por engrandecer el trabajo que nos toca”, estableció.

Aplausos en redes sociales

El regreso a los relatos de Sebastián Luchsinger fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde destacaron los méritos, vigencia y trayectoria del “Narrador de los sueños”.

En esa línea, distintos usuarios pidieron más oportunidades para el relator que cuenta con 40 años de trayectoria en los medios y que, hasta el momento, se mantendrá trabajando como recolector de basura.

El glorioso y merecido regreso de Tatán Luchsinger… respeto a la trayectoria 👏🏼 pic.twitter.com/GeLGBYRhcv — Sebastián Vásquez (@sebavasquez_cl) February 7, 2023

Después de años alejado de los micrófonos, así fue el re estreno de Tatan Luchsinger 🎤 en los relatos del O’higgins vs Huachipato. #RR



📸 Gentileza @RadioRancagua 🔥👋🏻 pic.twitter.com/pKCeG8NT40 — Rompiendo Redes Chile (@rompiendoredess) February 7, 2023

Hoy Tatán Luchsinger transmitirá con Los Protagonistas de @RadioRancagua 99.5 el juego entre O"Higgins y @Huachipato .#HaciendoLoQueMeGusta pic.twitter.com/RmpxlnL4hc — ⚽️ NANO REYES #SNM (@DuenodelaPelota) February 6, 2023

Que alegría poder escuchar al gran Sebastián Tatan Luchsinger haciendo lo q hace de maravillas , la narración , un crack de vuelta con todo 👏👏👏 https://t.co/4OBQrPVXjr — Mauricio Piñones M. (@PinonesM) February 7, 2023

@RadioRancagua ⚽️🇨🇱 Viendo O'Higgins Vs. Huachipato con el relato del gran Tatán Luchsinger en Radio Rancagua. pic.twitter.com/fKSQQPOrOV — Ricardo Alberto Ríos Castillo (@RdoCast) February 7, 2023

Ojalá llegue el Tatan Luchsinger a @TNTSportsCL https://t.co/R3GZhWTNto — Sebastián Martínez (@SMartinezdeathS) February 7, 2023