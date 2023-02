El histórico Zico le llama la atención a Arturo Vidal por sus provocaciones al Real Madrid

Tras el reciente fracaso del Flamengo en el Mundial de Clubes, al caer en semifinales ante el Al Hilal de Arabia Saudita, el futbolista chileno Arturo Vidal fue blanco de críticas y burlas, ya que le enrostraron unas provocaciones contra el Real Madrid, luego de conquistar la Copa Libertadores 2022.

Y es que al festejar ese título de Libertadores, el “King” lanzó una afrenta contra el Real Madrid, la que recibió el apoyo de sus compañeros. “Madrid, te vamos a romper el cu…”, gritó el “Rey Arturo” a todo pulmón, en medio de aquellas celebraciones del “Mengao”.

Entre quienes criticaron a Vidal por aquellas provocaciones apareció el histórico Zico, máximo ídolo en la historia del club más popular de Brasil. Para la leyenda del “Fla” lo que realizó el futbolista chileno no es digno de profesionales.

“La afición canta (provocaciones al Real Madrid) vale, no veo ningún problema. Los fanáticos son fanáticos, eso es normal. Lo que los profesionales no pueden hacer es hacer esto. Hay que ser respetuoso, sobre todo con un equipo como el Real Madrid”, estableció Zico en conversación con S1 Live.

Además, el campeón de la Libertadores 1981 destacó la importancia del Real Madrid en la buena actualidad financiera de Flamengo.

“Flamengo está al nivel que está hoy gracias a dos ventas al Real Madrid, que permitieron armar una gran plantilla después. La salida de Vinicius Jr. y el de Reinier rindió bien para las arcas. Entonces, por encima de todo eso, tenía que respetar al Real Madrid”, manifestó.

En cuanto al papelón ante el Al Hilal, Zico comentó que “Flamengo no era Flamengo en el campo, y muchos problemas hicieron que eso sucediera. No estamos aquí para cortarle la cabeza a nadie, pero fue una de esas situaciones. No vi a Flamengo feliz, alegre, con esa hambre y espíritu que estamos acostumbrados a ver”.