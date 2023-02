Arturo Vidal y su reivindicatoria actuación con Flamengo en Mundial de Clubes: “A veces me molesta que hablen”

Pese al triunfo de este sábado por 4-2 sobre Al-Ahly, y el consiguiente tercer puesto de Flamengo en el Mundial de Clubes, la prensa brasileña no fue muy generosa en elogios para el cuadro de los chilenos Arturo Vidal y Erick Pulgar, y salvo el caso del formado en Colo Colo, pocos de los jugadores rojinegros fueron destacados en los medios locales.

Una jornada reivindicatoria para Vidal, quien pasó de ser duramente criticado por sus dichos en una transmisión de TikTok, donde se candidateó para reforzar a Colo Colo con el objetivo de ganar la Copa Libertadores y mostrar un bajo rendimiento en los pocos minutos que ha disputado este año en el equipo, a ser de los pocos rescatables en una decepcionante performance del club carioca en el Mundial de Clubes.

La revancha de Arturo Vidal

“Estoy feliz acá, en Flamengo. Hasta hace algunos días estaba un poco triste, porque me perdí los primeros partidos por una lesión. Una complicación muy dura. Traté de estar y de acompañar en los encuentros, pero me dolía mucho y no he jugado”, señaló Vidal una vez finalizado el encuentro.

Respecto de las críticas recibidas por sus pocas presentaciones en cancha y polémicas fuera de ella, el chileno reconoció que le “molestan”.

“Lo que pasó es un tema cerrado. Ya me disculpé. Estoy muy centrado en lo que es la institución, el equipo, la afición. Estamos más unidos que nunca. A veces me molesta que hablen, que digan que estoy mal físicamente. Tenía un problema que la gente del club conocía. No cualquier jugador puede convivir con ello”, respondió Vidal, quien aclaró que sus problemas físicos vienen por una lesión que sufrió hace varios años.

“Es un problema que tuve a los 25 años y ahora volvió, con los trabajos de pretemporada. Una complicación fuerte. Los médicos saben que no cualquier deportista la puede soportar. Pero con trabajo, esfuerzo y doblando las sesiones de terapia, ya estoy bien. Me siento cómodo”, explicó.

“Lo importante para Flamengo era ganar, asegurar el tercer puesto. No era lo que queríamos, queríamos pelear en la final. No se pudo, pero hoy jugamos con el corazón, que es lo que pide Flamengo, y ganamos. Sigamos avanzando. Tenemos muchas cosas este año y queremos competir por todas. Vamos tranquilos”, cerró.